 

В Грузии зарегистрирована первая смерть от COVID-19

05.04.2020, 3:40, Новости дня

В Грузии от коронавирусной инфекции скончалась 79-летняя женщина. Это первая смерть от COVID-19 в стране, пишет “Грузия Online” со ссылкой на директора Первой университетской клиники Левана Ратиани.

По его словам, пациентку госпитализировали 31 марта в критическом состоянии.

“В анамнезе у пациента отмечался резкий дефицит веса в течение последних шести месяцев. Была подтверждена двусторонняя пневмония, сепсис. Сегодня в девять часов утра, к сожалению, зафиксирован летальный исход”, – заявил Ратиани.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, более 61 тыс. умерли.

В Грузии, по информации Университета Хопкинса, – 157 человек заразились, 28 уже выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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