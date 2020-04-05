 

Илларионов: Правда ли, что за провал нормандской встречи по указанию Путина Суркову отбили почку? Такие слухи были

05.04.2020, 3:40, Новости дня

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону ответил на вопрос об отбитой почке экс-помощника Путина Владислава Суркова после встречи в Париже.

Гордон спросил, правда ли, что за провал нормандской встречи Суркову по указанию главы Кремля отбили почку сотрудники Федеральной службы охраны.

“Я не в курсе. Такие слухи были. …По крайней мере когда я работал в администрации, такие методы там не применялись. Может быть, произошло усовершенствование методов работы с персоналом? Мне трудно это комментировать”, – ответил Илларионов.

Он считает Суркова “активным реализатором” идеи о “Новороссии”.

“Сама идея как таковая, конечно, зародилась у самого Путина. А там уже много других людей были привлечены для того, чтобы реализовывать эту идею. И в качестве активного реализатора этой идеи, конечно, был в том числе и Сурков”, – объяснил экс-советник Путина.

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Сурков был помощником Путина с сентября 2013 года по февраль 2020-го. В администрации российского президента курировал украинское направление. 

Нормандская встреча с участием Путина состоялась 9 декабря 2019 года в Париже, она касалась урегулирования ситуации на Донбассе.

18 февраля 2020 года Путин уволил Суркова. Директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ, говорил, что Сурков уходит с госслужбы “в связи со сменой курса на украинском направлении”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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