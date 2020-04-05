Новое имя, прежний курс? Лейбористы Великобритании выбрали лидера

05.04.2020, 3:32, Новости дня

Главная оппозиционная партия Великобритании выбрала нового лидера. Джереми Корбина на посту сменит теневой секретарь по вопросам Brexit Кир Стармер. Какие последуют перемены?

Улицы Лондона и прочих британских городов пусты: карантин. Выборы нового лидера лейбористов также прошли дистанционно. Итоговая торжественная конференция отменена. Все кандидаты заранее записали видеообращения на случай своей победы. Победил (ожидаемо) Кейр Стармер, теневой министр по выходу из Евросоюза.

"Перед нами — вершина, которую нам только предстоит покорить. Но мы справимся с этим, и я сделаю все возможное, чтобы восстановить связи с нашими избирателями. Там, где нужны будут изменения, мы будем меняться. Там, где нужны будут переосмысления, мы переосмыслим. Наша миссия должна состоять в том, чтобы восстановить доверие к нашей партии, как к силе добра и перемен", — говорит новый лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

Итак, лидером крупнейшей социалистической партии Европы — около 600 тысяч членов — стал как раз тот человек, которому это лидерство не раз предсказывали. Звучали заявления, что предыдущей лидер — Джереми Корбин — был слишком социалистом, слишком левым и поэтому раскалывал партию. Поэтому партии труда срочно нужна более умеренная фигура во главе.

"Кир Стармер исповедует центризм — так что крен, который партия взяла при Корбине, будет отстановлен. Сармер победил на выборах лидера с огромным отрывом — за него проголосовали 56 процентов тех, кто имел право голоса", — комментирует ситуацию руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

Действительно, Корбина часто критиковали за то, что его партия уступила консерваторам на выборах в 2017 и 2019 годах. Некоторым экспертам кажется, что вина тут не столько Корбина, сколько других депутатов-лейбористов. Впрочем, решение предлагалось то же — сделать новым лидером Стармера.

"Большинство членов Лейбористской партии либо не имеют шансов, либо имеют очень ограниченные шансы быть избранными. У них у всех очень разные взгляды на политику. К тому же, многие сейчас настроены на компромиссы, всего важнее им выиграть выборы. В Кире Стармере они видят кандидата, который с наибольшей вероятностью выиграет выборы, а потом будет наиболее компетентным кандидатом", — рассуждает политолог, преподаватель Лондонской школы экономики и политических наук Джо Гринвуд.

Здесь важно отметить, что сейчас все чаще звучат заявления о том, что Корбин во многом был прав. С момента, как коронавирус COVID-19 пришел в Соединенное Королевство, кабинет министров тори начал спасать страну и лечить экономику по рецептам своего главного критика. А именно — правительство на три месяца ввело для тех, кто в затруднительном положении, разрешение не платить по ипотеке. Самозанятых и занятых на почасовых работах приравняли к безработным и обеспечили им выплаты от государства. Также озвучиваются планы государства выкупить компании, которые обанкротились в кризис, в том числе железнодорожные и авиакомпании. А на днях казначейство объявило, что прощает национальной системе здравоохранения Англии долг перед государством размером свыше 13 миллиардов фунтов.

В общем, неудивительно, что в марте, на последнем заседании палаты общин, перед тем, как парламент ушел на карантинные каникулы, тори неожиданно начали очень тепло отзываться о лидере лейбористов

"Все, кто сидят здесь, обладают независимым мышлением и чувствуют в себе призвание служить обществу. И достопочтенный джентльмен, безусловно, обладает этими качествами. Он принципиален, у него есть свое видение того, как следует лучше управлять страной. Никого не удивит тот факт, что у нас с достопочтенным джентльменом разные взгляды. Но мы оба привержены тому, чтобы в стране было хорошее правительство", — отмечает председатель палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

Изменит ли что-то приход Стармера — вопрос открытый. По крайней мере, в публичных заявлениях он просто говорил, что собирается продолжать курс Джереми Корбина.

"Мы не сможем победить тори, если мы боремся между собой. Разделение на группы должно уйти в прошлое. Джереми Корбин сделал нашу партию партией, выступающей против режима экономии. И он был прав. Партией, которая будет бороться с сокращением финансирования социальной сферы. И он был прав. И мы должны оставить это", — подчеркивает новый лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

Судя по всему, пока для лейбористской партии поменяется только имя лидера, а вот курс будет продолжен прежний.