 

Глава Минэкономразвития посоветовал бизнесменам не поддаваться настроению

05.04.2020, 3:32, Новости дня

Министр экономического развития Максим Решетников призвал российских предпринимателей во время эпидемии коронавируса COVID-19 найти компромисс, чтобы продолжать работать и в то же время соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Он напомнил, что в приоритете – здоровье людей, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что важно не поддаваться алармистскому настроению, "не начать рубить шашкой, не впасть в психоз". Не стоит думать, что теперь нужно все закрыть и сесть дома, и что жизнь кончилась. Предприятия должны найти способ продолжить работу.

В какой-то части ограничения будут продлены на "чуть большее время", предупредил министр.

Ранее Решетников заявлял, что скорость восстановления экономики после эпидемии зависит от мер поддержки: от того, какими они будут, и от того, как быстро удастся их реализовать. Если власти адекватно реализуют уже объявленные меры и запустят новые, для РФ сценарий будет "мягким".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Том Хэнкс и Рита Уилсон – о заражении коронавирусом: «Живем одним днем»

19.02 / Уникальный фотопроект к 75-летию Победы открылся в Москве

13.02 / Мишустин назвал резервы для снижения ипотечных ставок

13.02 / Суд оштрафовал Facebook на 4 млн рублей

04.03 / Fox News – «Сам такой» — Трамп и СМИ обвиняют друг друга во лжи насчёт коронавируса

20.02 / «Российский шпион-мексиканец» рассматривался кандидатом на Нобелевскую премию

07.02 / Дочь Любови Успенской уехала из России

25.02 / Умер министр обороны СССР Язов

07.03 / Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом

10.02 / Россияне остались без работы из-за коронавируса в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска