Мужчина застрелил пять человек в поселке под Рязанью

05.04.2020, 3:32, Новости дня

В поселке Елантьевка под Рязанью вооруженный мужчина застрелил пять человек. Троих он убил в подъезде, двоих – в квартире жилого дома.

Убийца скрылся с места преступления, однако через два часа его удалось задержать. Стрелок направлен для допроса в Следственный комитет. Туда же переданы материалы дела.

Преступнику 32 года, уточняет РИА Новости. В МВД сообщают, что причиной преступления был бытовой конфликт.