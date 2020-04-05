Мужчина застрелил пять человек в поселке под Рязанью
05.04.2020, 3:32, Новости дня
В поселке Елантьевка под Рязанью вооруженный мужчина застрелил пять человек. Троих он убил в подъезде, двоих – в квартире жилого дома.
Убийца скрылся с места преступления, однако через два часа его удалось задержать. Стрелок направлен для допроса в Следственный комитет. Туда же переданы материалы дела.
Преступнику 32 года, уточняет РИА Новости. В МВД сообщают, что причиной преступления был бытовой конфликт.
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