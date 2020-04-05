Мужчина расстрелял пять человек в Рязанской области

05.04.2020, 3:30, Новости дня

Задержан 32-летний мужчина, который подозревается в убийстве пяти человек в Елатьме, сообщило ГУМВД по Рязанской области.

Обнаружены «трупы пяти граждан – предварительно, четверых мужчин и одной женщины», сообщили в УМВД. Материалы переданы в СК.

Трех человек убили в подъезде, еще двух – в квартире жилого дома, передает РИА «Новости».

Личность подозреваемого установлена, передает ТАСС.

В МВД сообщили, что причиной убийства пятерых человек в Рязанской области мог стать бытовой конфликт.

Задержанный доставлен на допрос к следователям в областной СК.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Касимовского района подтвердили, что погибли пять человек, все погибшие – молодые люди, среди них детей нет.

По данным РЕН ТВ, погибшие – Евгений и Кристина Тогуновы, а также Виктор Капитонов, Максим Ухов и Илья Кондрашов.

Убийца расстрелял своих жертв из охотничьего ружья. Орудие убийства найдено в квартире подозреваемого.

Telegram-канал Mash пишет, что «подозреваемый работал в психоневрологическом диспансере».