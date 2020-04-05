 

Мужчина расстрелял пять человек в Рязанской области

05.04.2020, 3:30, Новости дня

Задержан 32-летний мужчина, который подозревается в убийстве пяти человек в Елатьме, сообщило ГУМВД по Рязанской области.

Обнаружены «трупы пяти граждан – предварительно, четверых мужчин и одной женщины», сообщили в УМВД. Материалы переданы в СК.

Трех человек убили в подъезде, еще двух – в квартире жилого дома, передает РИА «Новости».

Личность подозреваемого установлена, передает ТАСС.

В МВД сообщили, что причиной убийства пятерых человек в Рязанской области мог стать бытовой конфликт.

Задержанный доставлен на допрос к следователям в областной СК.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Касимовского района подтвердили, что погибли пять человек, все погибшие – молодые люди, среди них детей нет.

По данным РЕН ТВ, погибшие – Евгений и Кристина Тогуновы, а также Виктор Капитонов, Максим Ухов и Илья Кондрашов.

Убийца расстрелял своих жертв из охотничьего ружья. Орудие убийства найдено в квартире подозреваемого.

Telegram-канал Mash пишет, что «подозреваемый работал в психоневрологическом диспансере».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Новый Chevrolet Tracker обзавелся еще одной версией

11.03 / В Росгвардии собрались ввести политруков

02.04 / В Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопроса

06.02 / Дубилет выступил против продажи мобильных сим-карт по паспортам

21.02 / США прокомментировали планы по размещению ядерных ракет малой мощности в Европе

14.03 / Из-за коронавируса Украина отменяет поезда в Польшу, приостанавливается автомобильное сообщение с этой страной

24.02 / Еще один человек стал жертвой коронавируса в Италии

31.03 / Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам

14.02 / Выручка Яндекса увеличилась за год на 39%

13.03 / ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска