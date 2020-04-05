 

Жертвами COVID-19 на Украине стали более 30 человек при 1,2 тыс. заболевших

05.04.2020, 3:30, Новости дня

На Украине жертвами коронавирусной инфекции стали 32 человека, заразились 1 тыс. 225 человек, сообщил украинский минздрав.

Выздоровели 25 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, Украина была в числе государств, которые не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом. Проект предлагал отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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