 

Компания Isuzu сохраняет цены на коммерческие автомобили в апреле

05.04.2020, 3:23, Новости дня

Японская компания Isuzu официально объявила о решении сохранить прежними цены на шасси Elf и Forward.

Кроме того, до конца нынешнего месяца отечественные покупатели смогут приобрести популярный пикап  Isuzu D-Max по прежней стоимости. Вместе с тем данная возможность касается автомобилей, которые выпускались в прошлом году. Таким образом, производитель частично указал то обстоятельство, что в дальнейшем техника получит обновленный ценник в сторону удорожания.

С недавнего времени на российском рынке начались продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max, который отличается своими внедорожными качествами. Всего с начала наступившего года на рынке РФ продали свыше 560 автомобилей Isuzu D-Max.



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