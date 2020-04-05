Мнение: Куда уходят дни?

05.04.2020, 2:50, Разное

Глобальная депрессия.

Читаю блоги, и уже не первый раз наталкиваюсь на удивление многих своих знакомых, как правило, энергичных барышень. Они сначала перечисляют, чем занимались в последние карантинные дни и недели – а потом недоумевают, почему все их занятия настолько тупы и примитивны? Ведь планов-то, типа, было громадьё! И то посмотреть, и это почитать, и язык поучить, и “виртуальные экскурсии” по музеям мира, и вообще сплошное саморазвитие!

Вот, скажем, пишет одна очень хорошая (на самом деле) журналистка:

“Я не прочла ни одной книги. Не посмотрела ни одного фильма. Ни разу не сделала зарядку. Мне очень тяжело даётся работа. Я не знаю, куда уходит мой день. Нет, знаю, на борщи и прочую готовку. При этом я не люблю готовить и не особо умею.

Лежу вот и туплю в потолок”. (из ФБ)

А люди просто недооценивают глобальный СДВИГ, который уже произошел. Недооценивают груз, который сейчас на нас всех давит.

Психологически очень тяжело, причем всем (даже – и особенно! – тем, кому “наплевать”). Мир ведь сломался. ВЕСЬ мир. Это не шутка. И воздух отравлен (о чем нас не устают “предупреждать” практически с любого экрана – а вокруг экранов ого-го!). И неизвестно, с какой стороны ждать опасности (возможно, даже от собственных детей). Причем все эти страхи люди вытесняют, так как не в силах их нести в ясном сознании. Получается в чистом виде “депрессия”, которая, по Янову, и есть “вытесненный страх”. Только сейчас она глобальная.

И как обычно – легче всего людям без воображения. А всем этим “творческим натурам” – ооо-о… Не позавидуешь. По себе сужу.