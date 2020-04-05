Мнение: “К сожалению, умрет много людей”

05.04.2020, 2:45, Разное

Дональд Трамп обнадежил американцев, заявив, что на следующей неделе в США умрет много людей.

«Похоже, грядет самая тяжелая неделя — эта или следующая. К сожалению, умрет много людей. Но гораздо меньше, чем было бы, не прими мы необходимые меры. Но люди будут умирать. Мы перевернем небо и землю, чтобы защитить наш великий американский народ» (с) Трамп

Кроме того, Трамп объявил, что в Нью-Йорке будут размещены войска (пока 1000 человек – военные медики, инженеры и прочие специалисты – для помощи гражданским медикам, которые откровенно зашиваются). У демократов истерика на тему того, что всему виной Трамп, который недооценил угрозу и допустил выход ситуации из под контроля, что на фоне Китая особенно заметно. Примечательно, но еще в январе-феврале, демократическая прессе пела совсем другие песни, указывая на несущественность угрозы и заявляя, что коронавирус не более опасен, чем обычный грипп.



Справедливости ради, и протрамповская пресса, также была в тот период настроена благодушно.

Но после того, как в последствиях пандемии для США увидели политическую возможность, вектор атаки был изменен, и теперь из Трампа лепят главного виноватого в происходящем в Нью-Йорке и вообще – мол поздно закрыл границы, поздно остановил авиасообщение с Китаем, не прислушался к прогнозным оценкам Пентагона, проигнорировал мнения ряда вирусологов и т.д. и т.п. В общем, замена Рашагейту очевидна.

Ниже, характерный пример того, как пандемия вплетена в политический дискурс США – протрамповский карикатурист Гаррисон о том, что пандемию демократы использовать в политических целях.



Пландемия.

1. Страх.

2. Контроль информации и цензура.

3. Самоизоляция и социальное дистанцирование.

4. Обвинение президента Трампа

5. Ограничение прав и блокпосты

6. Обязательная вакцинация.

Сенатор Мерфи от штата Коннектикут прямо обвинил администрацию Белого Дома в потере управления процессами борьбы с коронавирусом:

Моя команда провела на прошлой неделе, пытаясь понять, как администрация управляет цепочкой поставок медицинского оборудования. Наш вывод: это полный, полный, абсолютный п…ец. Никто не отвечает. Никто не знает правил. Никто не знает, где поставки. (с) Крис Мерфи https://twitter.com/ChrisMurphyCT/status/1246424801712971776

Кол-во заболевших в США превысило 300 000 человек. Также был обновлен ежедневный рекорд по смертям с начала пандемии – 1309 человек за сутки. США уверенно обошли на повороте Италию, Испанию и Францию и где-то впереди маячат те самые миллионные цифры, которые в феврале прогнозировали аналитики Пентагона.

По заявлениям врачей, в некоторых больницах медицинских костюмов осталось на 1-2 дня. Медики заявляют, что после того, как ресурс будет исчерпан, они будут вынуждены работать в дождевиках и мешках для мусора. И это не шутка https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8914889a7947ae13dea6ac?from=newsfeed Если с масками вопрос еще можно как-то закрыть купив у китайцев, то где взять столько мед.костюмов, которые нужны уже сейчас, большой вопрос.

Ну и до кучи пример западной агитации за самоизоляцию.



Жертва.

– Мы уехали за границу.

– Я остаюсь дома. Я могу это сделать.