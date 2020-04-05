Мнение: Как пережить изоляцию

05.04.2020, 2:40, Разное

Когда откроются ЗАГСы после карантина, туда потянутся вереницы пар. За разводом.

Чтобы этой парой оказалась не ваша, чтобы не стать врагами с родителями, с детьми, с теми, с кем вы живете вместе, придется быстро улучшить свои границы.

Экспресс-курс пройти.

Ежедневные отлучки из дома, на работу, к друзьям, к родственникам, в спортзал, очень помогают людям с плохими границами уживаться вместе.

На дистанции, особенно если фокус переносится на какие-то полезные дела, любой конфликт гаснет.

Поэтому люди деловые, активные, имеющие множество занятий и интересов, почти не ссорятся.

Конфликт просто не успевает вырасти, снежный ком не успевает накатать бока, остается маленьким и от переноса внимания на что-то другое быстро тает. Человек отвлекся, спустил пар и вот уже видит, что ссора не стоила выеденного яйца.

Особенно благоприятно для пары или для группы, когда есть какой-то общий враг. Фокус – на враге, с ним борются плечом к плечу, никто не цепляется друг к другу щипцами, никого друг от друга не бомбит.

При изоляции в четырех стенах – совсем другая история.

При изоляции в четырех стенах хорошо только людям с хорошими границами.

И сейчас такое время, что вы можете на практике заняться улучшением своих границ, а не только изучать это в теории.

В деле формирования границ каждый день на карантине идет за неделю в обычных условиях.

Периодическая дистанция и фокус на полезных делах – то, что обеспечивает людям мирное существование.

Плохо дело, если нет ни дистанции, ни полезных дел, ни общих врагов. В этом случае почти непременно врагов вы найдете друг к друге и будете бороться за передел территории. Из-за безделья и общего раздражения вы будете видеть в домочадцах виновников своих бед.

Нобелевский лауреат Конрад Лоренц (автор “Агрессии”) долго изучал аквариумных рыб и многократно наблюдал, как при недостатке территории и при отсутствии внешних врагов рыбки убивают друг друга и собственное потомство.

Запертые в четырех стенах люди становятся опасны для своих детей. Может оказаться, что коронавирус все-таки уносит детские жизни, хотя и не сам. Жалобы в соцсетях на детей-монстров становятся все чаще и встречают все больше понимания, и это тревожный сигнал.

Не только на детей кидаются, с супругами и с сожителями тоже дерутся и на родителей нападают.

Люди звереют, когда оказываются заперты.

И техника безопасности есть только одна.

Работа над границами.

Когда нет внешних опор, внутренние опоры из желательных становятся обязательными.

Начинать нужно с самоорганизации. Границы могут быть только у личности, а личность – это деятельность.

Личность – это не существительное, как многие привыкли думать, а глагол. (Личность как деятельность – Леонтьев А.Н.)

Личность – это вращающаяся турбина, мельница, электростанция, производящая энергию.

Когда вы оказываетесь заперты и внешние ресурсы в виде друзей, коллег и активной социальной жизни перестают вас держать в нормальном состоянии, вы должны организовать такую же активную жизнь в четырех стенах, чтобы запустить турбину. Вы должны это сделать обязательно, до того, как сойдете с рельсов.

Вам нужна ежедневная зарядка, хотя бы 15 минут, но интенсивная. Найдите мобильное приложение, они мотивируют. Поставьте велосипед на специальную опору на балконе и крутите педали как на велотренажере. Часа движения в день при открытых окнах достаточно, чтобы держать свой мозг в порядке. То есть спорт вы должны обеспечить себе сами. Кроме этого вы должны отдавать два часа в день учебе и пять часов в день работе, и если у вас нет интересных и сложных задач от руководства, вы должны сами придумать себе эти задачи, и решать их каждый день. Если вы будете бездельничать день за днем и ничего не делать, вы озвереете. Лучше не проверять эту мысль, ее проверяли на себе очень многие. Земля им пухом.

В доме должна быть чистота и порядок. Можно жить в бардаке, если вы каждый день убегаете из дома или заняты дома творчеством. Но если вы бездельничаете и никуда не выходите из дома, от бардака в замкнутом пространстве вы озвереете. Вы будете злиться на своих домочадцев, что они душат вас и притесняют, хотя притесняет вас ваш бардак. Возьмите уборку на себя и не просите никого помогать вам. Захотят, сами подключатся, а вы убирайте свой дом сами каждый день. Вряд ли у вас замок, скорее всего маленькая двушка, справиться с уборкой такого помещения под силу любому человеку. Все должно быть систематизировано и убрано. Это снизит ваше раздражение, при условии, что вы не будете думать, что вам за уборку теперь должны. Возьмите свой внешний локус и верните его в границы.

Прекратите много есть и пить алкоголь. Используйте время карантина, чтобы привести себя в нормальную форму. Сидеть на голодной диете нельзя, просто нужно умеренно есть. Можно вот это вот, за что тот японец (Осуми) получил Нобелевскую премию: 16 часов не есть, то есть в шесть вечера ужинать, в десять завтракать, а в течение дня есть свою норму калорий или на 300 меньше, если хотите скинуть жир. Если вы будете нравиться себе в зеркале, ваше настроение будет повышаться. Имидж – первый ресурс, он очень силен, особенно его влияние на настроение. Если каждое утро на вас из зеркала будет смотреть нечто неприятное, вы скоро начнете бросаться на близких как собака. Это особенность людей с плохими границами – искать виноватых.

Все главные ресурсы вы должны отладить сами, запустить эти шестеренки часового механизма и каждый день уделять им время. Это сложно на карантине, но если получится, это позволит быстро прокачать своего Короля, свою саморегуляцию, а это самая важная и самая дорогая мышца личности, у многих людей ее вообще нет, она отсутствует. Волю им заменяет поле, то есть внешние силы.

Карантин – шанс эволюционировать быстро. Это – вид аскезы, а настоящая аскеза меняет волевую организацию.

Теперь что касается дистанции.

Дистанция в целях снижения накала не нужна человеку с хорошими границами.

Дистанция нужна тем, кто расплескивает свое решето туда-сюда, и тогда дистанция спасает его и близких от помоев.

Человек с нормальными границами не выходит из себя и не испытывает в этом потребности, поскольку не пытается ни у кого ничего отнять.

Выход из себя – это вылазка со скалками, и цель ее – захват чужого.

Если это осознать, держаться в границах станет легко.

Не третируйте никого, не лезьте с щипцами, не поучайте, не руководите никем, кроме самых маленьких детей, не стройте из себя главу семьи, не добивайтесь ничего ни от кого. Почувствуйте опору на себя и вам не захочется тянуть к другим свои щупальца. Осознайте, что стремление всех долбать – это способ кормить свою корону и вы пытаетесь использовать близких для самоутверждения и самовыражения.

Хорошие границы – это когда вы самодостаточны и щедры.

То и другое одновременно. 1. Самодостаточны. 2. Щедры.

Ничего не просите ни у кого, не ждете ничего, не тянете, все себе сами обеспечиваете, а с близкими делитесь, помогаете, оказываете поддержку, не жадничаете.

Себя поддерживаете сами и близким даете поддержку.

Вот что такое личность с хорошими границами.

Нельзя сидеть надутым сычом с кислыми щами, но считать себя самодостаточным. Вы своими кислыми щами и поджатым ртом в виде куриной гузки грузите всех. Вы не можете быть самодостаточными, если находитесь рядом, но жадничаете.

Самодостаточны вы тогда, когда приветливы и готовы помочь тем, кто рядом.

Не ноете, не киснете, не тухнете, не стонете, не выплескиваете свое недовольство, не стенаете, не грузите никого своим эмоциональным мусором.

Сами с ним справляетесь. В идеале у вас его вообще нет, безотходное производство, но если мусор есть, разбирайтесь с ним сами.

А вот на запросы близких надо реагировать позитивно, не злиться на их нытье, не беситься, что у вас хотят отщипнуть кусочек энергии. Если от вас так легко отщипнуть, значит у вас не границы, а дырявое решето. И еще вы такие жадные, что добровольно не хотите поделиться, хотя занимаете много общего пространства и пользуетесь всеми, просто не замечаете.

У людей с плохими локусом везде всегда перебор. Уж если они решают стать самодостаточными, они демонстрируют всем свое безразличие и отгоняют всех, а если решают стать щедрыми, то достают всех своими советами и участием. Тренируйте чувство меры, если хотите иметь границы и равновесие.

С вами должно быть легко.

Если в условиях жесткой изоляции у вас получится быть легкими с теми, кто рядом, у вас будет значительный прогресс в плане границ.

Качественный скачок.

Кризис – это момент быстрой переплавки, используйте его.

До 1 мая вы все можете стать нерыбами, если получится пережить карантин и не испортить отношения с домочадцами, а улучшить.

Ну и про общего врага.

Такой враг есть. Это коронавирус, реальная опасность. Нужно помнить, для чего и зачем вы сидите дома.

Когда дело обретает смысл, появляется и поток.

Цель самоизоляции – борьба за здоровье и жизнь. В этом деле нет одиночек, победить пандемию можно только сообща, это коллективная проблема.

Если это осознавать и хорошо представлять себе возможную опасность и сюрпризы, которые может преподнести этот адский вирус, вместо злости появится нежность друг к другу и обеспокоенность друг за друга. Не захочется грызть близких, а захочется радовать и помогать сохранить здоровье.

Расскажите про границы в условиях изоляции, друзья.

Как организуете себя, чем занимаетесь, получается ли не конфликтовать с детьми и партнерами?

Только давайте без хвастовства о своем могучем фаллическом локусе? Самоуничижения тоже не нужны.

Давайте конструктивные наблюдения за собой и другими, если такие наблюдения есть.

Можно истории рассказывать, только не из СМИ. Можно приводить картинки и мемы, но со смыслом и с анализом.