 

Мнение: О разгуле коронавируса в столице

05.04.2020, 2:38, Разное


Фото © Reuters.

Кто бы мог подумать ещё месяц назад, что так быстро станет так плохо. Огромный город-миллионник с прекрасно развитой медицинской системой теперь оказался парализованным в медико-санитарном плане, столкнувшись с тотальным дефицитом всего – от медицинских масок до лекарств, не говоря уже о востребованных сейчас аппаратах ИВЛ. Не справляются больницы, морги, похоронные бюро – и все эксперты при этом говорят, что пик эпидемии #коронавирус­а ещё не пройден.

Для борьбы с ней в город входят военные…

Да, это Нью-Йорк, деловая столица США, ставшая эпицентром коронавирусной лихорадки. Сейчас уже сложно поверить, но с момента выявления первого больного прошёл всего месяц. Поразительный контраст с ещё более перенаселённой Москвой, где эпидемия началась ровно в те же сроки: 1 марта нашли первого заражённого вирусом SARS-CoV-2 в российской столице, 2 марта – в Нью-Йорке. При этом плотность населения в Москве всего вдвое ниже – 4,9 тыс. чел. на км2 против 10,8 тыс. чел.

Неужели только эта разница всё объясняет? Или всё дело в различных привычках нью-йоркцев и москвичей?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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