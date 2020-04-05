 

Трамп подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти

05.04.2020, 2:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о готовности ввести пошлины на импорт нефти, если такой шаг потребуется, и назвал ОПЕК «незаконным картелем».

Трамп заявил, что «очень верит» в энергетическую сферу США, о которой необходимо «заботиться». Он заверил, что введет пошлины, если «придется» это сделать для защиты «рабочих и компаний» США.

«Я сделаю то, что должен», – приводит его слова ТАСС.

Трамп подчеркнул, что «всю жизнь был против ОПЕК». По его словам, ОПЕК – «незаконный картель, монополия».

Он заявил, что Саудовская Аравия «считает возможной» сделку по сокращении нефтедобычи «на 10 млн баррелей, а может быть и больше».

Накануне Трамп сообщил, что его страна пока не собирается вводить дополнительные таможенные пошлины против РФ и Саудовской Аравии, но может сделать это, если к Вашингтону «не будут относиться справедливо».



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