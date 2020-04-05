 

Украинский посол в Австрии считает, что Украине не дает исчезнуть “высшая сила”

05.04.2020, 2:20, Новости дня

Украине не позволяет исчезнуть “высшая сила”. Такое мнение украинский посол в Австрии Александр Щерба выразил в статье для ZN.UA, опубликованной 2 апреля.

“Нас уже должно было не быть. Мы уже должны были раствориться в других. Но этого почему-то не произошло. Как только очередной исторический монстр подводил Украину на край ассимиляции, то есть де-факто исчезновения, исчезал сам монстр, но не Украина. Так было с царской Россией. Так было с Советским Союзом. Какая-то высшая сила не дает нам исчезнуть. Она регулярно дает нам шанс на успех – и мы регулярно этот шанс теряем”, – написал он.

По словам дипломата, настоящие украинцы – простые люди, для которых превыше всего приземленные вещи.

“Как прокормить семью и вырастить детей, как выжить в водовороте вирусов, опухолей и инфарктов. Как заработать деньги. Как найти хоть каплю морального национального комфорта в трясине национального сквернословия”, – объяснил Щерба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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