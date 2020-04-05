Выросло число украинцев, которые лечатся от COVID-19 за рубежом – МИД

05.04.2020, 2:20, Новости дня

Количество украинцев, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции за рубежом, увеличилось до 170. Об этом в Facebook сообщили вечером 4 апреля в Министерстве иностранных дел Украины.

Больше всего граждан Украины проходят лечение в Италии – 121. Также украинцы лечатся в Греции (16), Испании (пять), Доминиканской Республике, Германии, Польше (по четыре), Австрии (три), Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Португалии, России, Сербии, США, Таиланде, Швейцарии, Швеции, а также на Сейшельских островах (по одному).

По сравнению с данными МИД Украины на вечер 3 апреля, число больных украинцев за рубежом увеличилось на четыре. Все новые больные лечатся в Испании.

Число украинцев, умерших и излечившихся от COVID-19, за сутки не изменилось, их, соответственно, пять и 11.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, а почти 61 тыс. умерли.

В Испании от коронавируса умерли уже 11 744 человека.

На вечер 4 апреля в Украине, по сведениям Министерства здравоохранения, насчитывается 1225 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 32 человек умерли, 25 выздоровели.