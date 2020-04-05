 

Пустой Киев во время карантина. Видео

05.04.2020, 2:20, Новости дня

По состоянию на вечер 4 апреля, в Украине зарегистрировано 1225 случаев коронавирусной инфекции, 32 человека скончались, 25 выздоровели. Почти 300 случаев COVID-19 приходится на Киев и Киевскую область.

Карантин в Украине ввели в середине марта. С 6 апреля в стране вступят в силу новые правила карантина. Среди прочего Кабинет Министров запретил выходить на улицу без маски и собираться в группы больше чем по два человека. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

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Видео: vnebo.com.ua / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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