Трамп: Саудовская Аравия готова обсуждать сокращение добычи нефти

05.04.2020, 2:15, Новости дня

Эр-Рияд готов обсуждать снижение добычи нефти. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Как отметил глава американского государства, Саудовская Аравия пошла дальше и считает, что можно договориться о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в день.

Ранее Трамп утверждал, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и президент РФ Владимир Путин могут договориться о снижении нефтедобычи на 10 или 15 миллионов баррелей в сутки. Официально не сообщалось ни о каких договоренностях.

6 марта текущего года страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о снижении нефтедобычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля сняты все ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. Это стало результатом обвала на нефтяном рынке, который наложился на глобальное падение спроса на нефть в связи с пандемией коронавируса COVID-19, напоминает РИА Новости.

По мнению президента РФ Владимира Путина, причинами снижения цен на нефть стали ситуация с коронавирусом, а также выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею нефтедобычи и объявление о готовности предоставить скидки на нефть.

Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак заявили, что нефтяной рынок требует совместных действий, на которые нефтяники РФ готовы пойти, но совместно с ОПЕК+ и крупнейшими нефтедобытчиками (например, США). Все страны могли бы вместе сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в день от докризисного уровня первого квартала.

При этом Путин и министр энергетики Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил глава российского государства.