Центробанк: кредитные каникулы – не бесплатные

05.04.2020, 2:15, Новости дня

В Центробанке напомнили, что кредитные каникулы – не бесплатные. В течение льготного периода продолжают начисляться проценты по кредиту и, если есть возможность, нужно платить кредитору посильные суммы. Они будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, соответственно, сумма начисляемых процентов снизится и окончательные расчеты по окончанию льготного периода будет легче завершить.

В регуляторе подчеркнули, что после кредитных каникул заемщик должен снова выплачивать кредит, передает РИА Новости. Начисленные за этот период проценты должны быть выплачены в течение 24 месяцев, причем платежи должны быть равными и ежемесячными, а первый из них должен быть совершен не позднее, чем через 30 дней после окончания "каникул".

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие от коронавируса COVID-19 россияне, а также индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса получили право на кредитные каникулы. Это значит, что у них теперь есть отсрочка погашения основного долга и выплаты процентов по кредиту.