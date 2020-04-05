 

Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве завершились

05.04.2020, 2:15, Новости дня

В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС.

Как уточняется, аварийно-спасательные работы завершились в 00:20.

По последним данным, в результате инцидента три человека погибли, шестеро пострадали.

Для определения состояния несущих конструкций к обследованию здания приступает диагностический комплекс "Струна". Дальнейшие работы по восстановлению дома будут проводить силы муниципального образования, передает ТАСС.

Взрыв газа во втором подъезде жилого пятиэтажного дома по улице Гагарина в Орехово-Зуево произошел в 13:08 в субботу, 4 апреля. По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир. В квартире, где произошло ЧП, проживал мужчина, ранее судимый за продажу наркотиков.

 

Всего из дома, в котором зарегистрированы 155 человек, проживающих в 80 квартирах, были эвакуированы 200 человек. Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим. Сразу после инцидента местные жители начали приносить пострадавшим теплые вещи и продукты. Губернатор области Андрей Воробьев пообещал, что всех жильцов расселят отдельно с соблюдением режима самоизоляции. Всем уже выданы маски.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / “Адмирал” выиграл у “Салавата Юлаева” в серии буллитов

07.02 / Тренер сборной Украины прокомментировала участие украинских гимнасток на Гран-при в Москве

26.03 / Экс-санврач Украины: Пик заболеваемости коронавирусом в стране будет через две – три недели

11.03 / Валентине Терешковой за полет космический

12.03 / Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

20.02 / Белый дом: рост экономики США при Трампе ускорился

21.02 / В РФ отменили норму о выдаче молока за «вредность»

28.03 / CША могут призвать резервистов для борьбы с эпидемией

07.02 / Тищенко слишком увлекся записью видео для Instagram и не успел проголосовать. Видео

13.02 / В Украине из-за вспышки китайского коронавируса спрос на медицинские маски вырос в 50 раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска