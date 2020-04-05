Елизавета II обратилась к британцам в связи с коронавирусом

05.04.2020, 2:08, Новости дня

Жители Великобритании должны продемонстрировать «свойственные для страны» выдержку и решимость, сообщила британская королева Елизавета II в специальном телеобращении в связи с коронавирусом.

Полностью телеобращение покажут в воскресенье, пока СМИ опубликовали выдержки из выступления 94-летней Елизаветы II, передает ТАСС со ссылкой на The Sun и Би-би-си.

Сообщается, что при записи соблюдались все меры предосторожности – в помещении, где она проводилась были только королева и оператор в защитном костюме.

Елизавета II выразила надежду, что «в будущем все смогут гордиться тем, как они ответили на стоящий перед нами вызов». Она надеется, что потомки «смогут сказать, что это поколение британцев не было слабее предшествующих».

«Что такие качества людей, как выдержка, спокойная жизнеутверждающая решимость и чувство товарищества, все еще свойственны для страны, в которой мы живем», – сообщила она.

Елизавета II назвала нынешнее время чрезвычайно сложным для страны, людей ждет много боли и горя, многих ожидают финансовые трудности.

Если не считать рождественских выступлений, британские монархи крайне редко выступают с телеобращениями. Прежде Елизавета II делала это в 2002 году после смерти королевы-матери, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы, а также в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Кроме того, в 2012 году она обратилась к народу во время отмечавшегося 60-летия восшествия на престол.