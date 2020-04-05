Появились снимки нового Nissan X-Trail

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05.04.2020, 2:06, Новости дня

В Сети рассекречены патентные изображения обновленного японского кроссовера Nissan X-Trail.

В частности, образец новой модели продемонстрировали на официальной странице Национального института промышленного Бразилии. Кроме того, ранее уже фотошпионы демонстрировали фотографии кроссовера Nissan X-Trail, который удалось увидеть на тестовых испытаниях. Кроме того, на кузове нанесли плотный камуфляж, скрывающий какие-либо изменения.

В свою очередь, новый кроссовер Nissan X-Trail получил новые пороги, светодиодную оптику в два ряда. Что касается интерьера, то здесь предусмотрели более дорогие материалы отделки, а также новый мультимедийный центр. В компании все же не называют точные сроки выхода и стоимость нового поколения Nissan X-Trail.



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