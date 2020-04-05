 

В прошлом биоразнообразие планеты было уничтожено вулканами

05.04.2020, 2:06, Новости дня

Ученые обнаружили, что благодаря серии извержений вулканов, которые наполнили атмосферу вредными парниковыми газами, около четверти миллиарда лет назад большая часть биоразнообразия планеты была уничтожена.

Ученые выяснили, что тектоническая активность генерировала колоссальные извержения. Это привело к гибели 90% всех видов живых существ.

Об этом ученые узнали, когда проанализировали химический состав почвы и твердых пород. О последующем вымирании свидетельствовали исследования окаменелостей и фрагментов древних растений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Итальянский врач развеял миф о группе риска для коронавируса

07.02 / Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта под Казанью

06.03 / Создан прочный и гибкий датчик для использования в носимых решениях

03.03 / Евгений Примаков: переучреждение мирового порядка в Идлибе

09.02 / Предложена новая методика борьбы со стрессом

05.02 / Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

23.03 / Разумков заявил, что ведется подготовка к внеочередному заседанию Рады

20.02 / Муфтий призвал создавать в городах молельные комнаты

04.04 / “Тоттенхэм” летом планирует усилиться форвардом сборной Франции

11.02 / Трамп высказался в защиту Роджера Стоуна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска