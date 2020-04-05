В прошлом биоразнообразие планеты было уничтожено вулканами

05.04.2020, 2:06, Новости дня

Ученые обнаружили, что благодаря серии извержений вулканов, которые наполнили атмосферу вредными парниковыми газами, около четверти миллиарда лет назад большая часть биоразнообразия планеты была уничтожена.

Ученые выяснили, что тектоническая активность генерировала колоссальные извержения. Это привело к гибели 90% всех видов живых существ.

Об этом ученые узнали, когда проанализировали химический состав почвы и твердых пород. О последующем вымирании свидетельствовали исследования окаменелостей и фрагментов древних растений.