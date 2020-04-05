Эксперты рассказали о составе ядра Земли
05.04.2020, 2:06, Новости дня
Выяснилось, что ядро Земли содержит больше углерода, чем предполагалось ранее.
Во время лабораторных экспериментов специалисты сравнили совместимость углерода с силикатами, которые входят в состав земной мантии, а также его совместимость с железом, который входит в состав ядра планеты.
Ученые обнаружили, что в мантии осталось больше углерода, чем предполагалось ранее. Эксперты предполагают, что в составе ядра находятся более легкие элементы, которые при высоких температурах становятся более притягательными к железу.
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