Эксперты рассказали о составе ядра Земли

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05.04.2020, 2:06, Новости дня

Выяснилось, что ядро Земли содержит больше углерода, чем предполагалось ранее.

Во время лабораторных экспериментов специалисты сравнили совместимость углерода с силикатами, которые входят в состав земной мантии, а также его совместимость с железом, который входит в состав ядра планеты.

Ученые обнаружили, что в мантии осталось больше углерода, чем предполагалось ранее. Эксперты предполагают, что в составе ядра находятся более легкие элементы, которые при высоких температурах становятся более притягательными к железу.



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