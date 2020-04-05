Создано новое поколение полимеров
05.04.2020, 2:06, Новости дня
Группа ученых создала суперконструкционные полимеры нового поколения, которые обладают уникальными качествами.
По словам ученых, физическими свойствами уникальных полимеров можно управлять на молекулярном уровне. Новые полимеры демонстрируют стойкость к низким и высоким температурам, а также устойчивость к ионизирующему излучению.
Полимеры отличаются еще и тем, что они в два раза легче алюминия.
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