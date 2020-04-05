Guardian – в Китае почтили память жертв коронавируса

05.04.2020, 1:40, Новости дня

В Китае объявили 4 апреля днём траура по погибшим от коронавируса в стране, передаёт The Guardian. К общенациональному трауру присоединились и жители Ухани, где на три минуты остановилось всё дорожное движение. Из официальной резиденции Чжуннаньхай дань памяти тысячам погибших председатель КНР Си Цзиньпин.



Reuters

В субботу жители Китая вспомнили жертв коронавируса, в том числе врачей, погибших в борьбе с заболеванием, объявив 4 апреля днём траура, пишет The Guardian.

На главной площади Пекина Тяньаньмэнь и на всех правительственных зданиях в стране были приспущены флаги. Кроме того, официальная траурная церемония прошла в государственной резиденции Чжуннаньхай, в которой приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие члены правительства.

В 10 часов утра по местному времени китайцы, склонив головы, почтили память умерших тремя минутами молчания. В это же время в знак солидарности сигналили автомобили, поезда и корабли.

The Guardian напоминает, что заболевание унесло жизни более 3300 китайцев. В пятницу в стране было зарегистрировано 19 новых случаев заражения, подавляющее большинство которых связано с заграничными поездками. Более 1030 граждан в настоящий момент находятся под наблюдением врачей.

В столице провинции Хубэй Ухани, на которую пришлось около 75% от общего числа погибших от коронавируса жителей материкового Китая, в 10 часов утра было остановлено всё дорожное движение, когда все светофоры города на три минуты загорелись красным.

При этом день траура совпал с началом ежегодного фестиваля «Подметания могил» Цинмин, когда миллионы китайских семей путешествуют, чтобы отдать дань уважения своим предкам.

Однако в Ухани празднование запрещено, по крайней мере, до конца месяца. Множество жителей города до сих пор находятся в строгой изоляции. По состоянию на пятницу, общее число подтвержденных случаев заболевания по всей стране составило 81 639.

Тем временем, в других странах борьба с распространением коронавируса продолжается. В частности, в США президент Дональд Трамп обратился к американцам с рекомендацией носить защитные маски в общественных местах. Однако добавил, что это добровольно, а сам он ходить в маске не планирует.

Чуть позже его супруга Меланья призвала сограждан серьезно отнестись к мерам по борьбе с коронавирусом, пишет The Guardian.