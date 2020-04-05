 

Guardian – в Китае почтили память жертв коронавируса

05.04.2020, 1:40, Новости дня

В Китае объявили 4 апреля днём траура по погибшим от коронавируса в стране, передаёт The Guardian. К общенациональному трауру присоединились и жители Ухани, где на три минуты остановилось всё дорожное движение. Из официальной резиденции Чжуннаньхай дань памяти тысячам погибших председатель КНР Си Цзиньпин.


Reuters

В субботу жители Китая вспомнили жертв коронавируса, в том числе врачей, погибших в борьбе с заболеванием, объявив 4 апреля днём траура, пишет The Guardian.

На главной площади Пекина Тяньаньмэнь и на всех правительственных зданиях в стране были приспущены флаги. Кроме того, официальная траурная церемония прошла в государственной резиденции Чжуннаньхай, в которой приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие члены правительства.

В 10 часов утра по местному времени китайцы, склонив головы, почтили память умерших тремя минутами молчания. В это же время в знак солидарности сигналили автомобили, поезда и корабли.

The Guardian напоминает, что заболевание унесло жизни более 3300 китайцев. В пятницу в стране было зарегистрировано 19 новых случаев заражения, подавляющее большинство которых связано с заграничными поездками. Более 1030 граждан в настоящий момент находятся под наблюдением врачей.  

В столице провинции Хубэй Ухани, на которую пришлось около 75% от общего числа погибших от коронавируса жителей материкового Китая, в 10 часов утра было остановлено всё дорожное движение, когда все светофоры города на три минуты загорелись красным. 

При этом день траура совпал с началом ежегодного фестиваля «Подметания могил» Цинмин, когда миллионы китайских семей путешествуют, чтобы отдать дань уважения своим предкам.

Однако в Ухани празднование запрещено, по крайней мере, до конца месяца. Множество жителей города до сих пор находятся в строгой изоляции. По состоянию на пятницу, общее число подтвержденных случаев заболевания по всей стране составило 81 639.

Тем временем, в других странах борьба с распространением коронавируса продолжается. В частности, в США президент Дональд Трамп обратился к американцам с рекомендацией носить защитные маски в общественных местах. Однако добавил, что это добровольно, а сам он ходить в маске не планирует. 

Чуть позже его супруга Меланья призвала сограждан серьезно отнестись к мерам по борьбе с коронавирусом, пишет The Guardian.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / “Спуститесь с великорусского пьедестала”. Кулеба назвал унизительным комментарий продюсера телеканала “1+1” об украинском языке

11.02 / Фитнес-клуб отказал в скидке омичу из-за большого веса

11.03 / Путин заявил о согласии многих лидеров с тезисами мюнхенской речи

06.02 / 8 стран мира, где сбывается американская мечта

30.03 / “Динамо” продлило карантин для всех команд до 5 апреля

04.02 / Настоящая спецоперация: как россиян эвакуируют из Уханя

05.02 / Тяжелая БМП Т-15 «Армата» примет участие в Параде Победы

12.03 / Госдума приняла закон о поправках в бюджет для реализации послания Путина

31.03 / Спецслужбы США пытаются оценить масштабы эпидемии в России, Китае и КНДР

14.03 / Радуцкий – Пальчевскому: Надеюсь, господа, которые распространяли ложь о фейковой продаже масок за границу, извинятся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска