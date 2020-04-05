«Одна дверь открылась, а 50 других захлопнулись» – SCMP о кризисе международных поставок

05.04.2020, 1:40, Новости дня

Из-за резкого снижения спроса и сложностей в авиаперевозках, по большей части загруженных медицинской продукцией, международная цепь поставок сильно просела, пишет South China Morning Post. Наблюдатели опасаются, что на карантине даже полученные товары будет некому разгружать и прогнозируют хаос инфраструктуры в условиях «самого масштабного кризиса со времён Второй мировой войны».



Reuters

Во вторник 31 марта после более чем двух месяцев карантина, введённого из-за эпидемии коронавируса, порт Уханя, важное звено в цепочке поставок для китайской тяжёлой промышленности, возобновил свою работу, пишет экономический обозреватель South China Morning Post Финбарр Бермингхэм.

Однако в ту же неделю свои границы закрыла Эфиопия, Мьянма отменила все коммерческие рейсы, Южная Африка ввела ограничения на транспортировку всех грузов, кроме товаров первой необходимости. Ранее к подобным жёстким мерам, направленным на сдерживание распространения пандемии, уже прибегли США, Канада и большая часть Европы.

«Это тот случай, когда одна дверь открылась, а сразу 50 других резко захлопнулись», — комментирует автор статьи. Такие ограничения в международном сообщении не могут не сказаться на торговле. Так, согласно последним статистическим данным, из-за массовой отмены рейсов цены на авиаперевозки из Китая в Юго-Восточную Азию взлетели более чем на 200%, в Европу и США — более чем на 100%. Эта тенденция продолжится, потому что самолётов становится всё меньше и большую часть в грузовых отсеках, в том числе и пассажирских самолётов, на которых перевозятся коммерческие отправления, сегодня занимает продукция медицинского назначения.

Как отмечает журналист, из-за столь напряжённой ситуации с авиаперевозками владелец бостонского клуба по американскому футболу «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт даже решил направить за защитными масками и медицинским оборудованием в Поднебесную собственный самолёт.

«Учитывая, сколько коммерческих грузов отправляется пассажирскими рейсами и что 90 процентов из них сейчас не летают из Китая, сегодня ничего не осталось от былых объёмов транспортировки. Остаются только грузовые воздушные суда, но, поскольку спрос на медицинскую продукцию чрезвычайно велик, место под всё остальное крайне ограничено», — объясняет генеральный директор гонконгской логистической компании Norman Logistics Стефан Холмквист.

С перевозками по морю, на первый взгляд, всё спокойнее, однако и здесь есть свои подводные камни. По словам Дэна Брутлага из компании Cargometrics, занимающейся отслеживанием кораблей в океанах, по сравнению с февралём уровень китайского экспорта и импорта по морю восстановился, однако остаётся ниже ожидаемых объёмов для этого времени года.

Тем не менее Брутлаг и другие эксперты в области перевозок не спешат радоваться. Большая часть грузов на кораблях сейчас заранее оплачена и отражает уже устаревший на сегодня уровень спроса. Из-за повсеместных карантинов даже неизвестно, будет ли кому разгрузить эти корабли в местах назначения и куда и каким образом будут отправлены товары дальше.

Стив Феррейра, глава ещё одной компании, отслеживающей перевозки по морю, Ocean Audit, рассказывает: «В ближайшие несколько недель мы ожидаем наплыв грузов из Китая. Но из-за того, что мало что работает и товары негде хранить, нам грозит хаос в плане инфраструктуры и в распределительных центрах. Всё мрачно и туманно. Многие мои клиенты сейчас перешли на доставку и продажи на дому, но это ничто по сравнению с объёмами, реализуемыми в традиционных точках». Стефан Холмквист отмечает, что из-за резкого падения спроса его компания уже фиксирует много отменённых в последний момент грузов из Китая в США и Европу.

Неудивительно, пишет Бермингхэм: ведь из-за закрытия многих розничных точек, карантинов и самоизоляции люди стали покупать намного меньше. Производители в Индии, США, Канаде, Италии сообщают о большом снижении количества заказов. Китайские поставщики тоже жалуются на падение спроса и проблемы с транспортировкой, и ситуация становится всё хуже в условиях нового, «самого масштабного глобального кризиса со времён Второй мировой войны».