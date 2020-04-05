Коронавирус: последние новости сегодня, 5 апреля 2020 года

05.04.2020, 1:31, Разное

Последние новости пестрят как обнадеживающими сообщениями о возможном скором появлении лекарства от коронавируса или вакцины, так и тревожными данными о все более тревожной ситуации в крупнейших странах мира. К 5 апреля 2020 года только Китай отчитался об успехах в борьбе с эпидемией, однако и ему многие эксперты не спешат безоговорочно доверять.

Коронавирус в Москве

Карантин в Москве продолжает действовать. Строгость норм, как успели высказаться многие эксперты, поможет быстрее справиться с эпидемией коронавируса. Официальная статистика показывает, что на 5 апреля 2020 года в городе:

Заболели – 3357,

Умерли – 27,

Выздоровели – 194.

Коронавирус в России

Во всей стране ситуации сильно зависит от региона. При этом местные власти имеют право самостоятельно определять уровень строгости санитарно-эпидемиологических правил. Ситуация, как гласят последние новости, выглядит следующим образом:

Заболели – 4732,

Умерли – 43,

Выздоровели – 347.

Коронавирус в мире

Заболели – 1139617,

Умерли – 61150,

Выздоровели – 236157.

Статистика коронавируса на сегодня

Последние новости о коронавирусе вновь не принесли людям ничего всерьез обнадеживающего. Статистика на 5 апреля 2020 года также бьет по самообладанию оптимистов.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква335727194Россия473243347Италия1198271468119758Весь мир113961761150236157

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