Коронавирус: последние новости сегодня, 5 апреля 2020 года
05.04.2020, 1:31, Разное
Последние новости пестрят как обнадеживающими сообщениями о возможном скором появлении лекарства от коронавируса или вакцины, так и тревожными данными о все более тревожной ситуации в крупнейших странах мира. К 5 апреля 2020 года только Китай отчитался об успехах в борьбе с эпидемией, однако и ему многие эксперты не спешат безоговорочно доверять.
Коронавирус в Москве
Карантин в Москве продолжает действовать. Строгость норм, как успели высказаться многие эксперты, поможет быстрее справиться с эпидемией коронавируса. Официальная статистика показывает, что на 5 апреля 2020 года в городе:
- Заболели – 3357,
- Умерли – 27,
- Выздоровели – 194.
Коронавирус в России
Во всей стране ситуации сильно зависит от региона. При этом местные власти имеют право самостоятельно определять уровень строгости санитарно-эпидемиологических правил. Ситуация, как гласят последние новости, выглядит следующим образом:
- Заболели – 4732,
- Умерли – 43,
- Выздоровели – 347.
Коронавирус в мире
- Заболели – 1139617,
- Умерли – 61150,
- Выздоровели – 236157.
Статистика коронавируса на сегодня
Последние новости о коронавирусе вновь не принесли людям ничего всерьез обнадеживающего. Статистика на 5 апреля 2020 года также бьет по самообладанию оптимистов.
МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква335727194Россия473243347Италия1198271468119758Весь мир113961761150236157
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет