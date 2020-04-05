 

Медцентр в Нью-Йорке вместо халатов собрался использовать мусорные пакеты

05.04.2020, 1:30, Новости дня

Сотрудникам медицинского центра в Бруклине придется носить дождевики и пакеты для мусора, так как медицинские халаты заканчиваются, сообщил президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

Халатов осталось на полтора дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Райли заявил, что у сотрудников нет возможности ждать, когда их «обеспечат госзапасом», ведь тот «истощен». Президент медцентра заявил, что «нужно быть изобретательными».



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