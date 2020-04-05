При въезде в Киев будут проводить обязательное измерение температуры

05.04.2020, 1:05, Новости дня

С понедельника, 6 апреля, въехать в Киев можно будет только после измерения температуры на одном из блокпостов. Об этом идет речь в распоряжении начальника штаба Киевской горгосадминистрации по ликвидации чрезвычайной ситуации Петра Пантелеева.

“Не допускается въезд на территорию Киева граждан без проведения термометрии на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками ОРВИ, кроме случаев направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию”, – говорится в документе.

В пресс-службе Киевской горгосадминистрации отметили, что большинство ограничений, которые вводятся с 6 апреля, “могут показаться неудобными, но сейчас речь идет о здоровье и жизни тысяч киевлян”.

“Это тот момент, когда все зависит от каждого из нас. Поэтому давайте будем сознательными и ответственными”, – сказано в сообщении.

По состоянию на вечер 4 апреля, в Украине зарегистрировано 1225 случаев коронавирусной инфекции, 32 человека скончались, 25 выздоровели. Почти 300 случаев COVID-19 приходится на Киев и Киевскую область.

С 6 апреля в стране вступят в силу новые правила карантина. Среди прочего Кабинет Министров запретил выходить на улицу без маски и собираться в группы больше чем по два человека. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,18 млн, из них более 244 тыс. выздоровели, почти 64 тыс. умерли.