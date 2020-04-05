В Умани COVID-19 нашли у трех американцев, чей родственник умер от коронавируса
05.04.2020, 1:05, Новости дня
В Умани Черкасской области у трех членов семьи умершего накануне от коронавируса гражданина США также обнаружили COVID-19. Об этом 4 апреля сообщил в Facebook мэр города Александр Цебрий.
“Имею неприятное сообщение. У женщины (48 лет) и двух детей (дочь 18 лет и сын 16 лет) умершего хасида диагностировали COVID-2019. Об этом только что сообщили в лабораторном центре Минздрава Украины. Все они граждане США. Муж, жена и шестеро детей. Прибыли из Лондона 11 марта”, – написал он.
Цебрий отметил, что установлено около 50 контактных лиц, они находятся в самоизоляции.
Мэр призвал горожан не нарушать карантин и помнить об ответственности за это.
Шановні уманчани!Маю неприємне повідомлення..У жінки (48 років) та двох дітей (донька -18 років та син -16 років)…
Posted by Олександр Цебрій on Laupäev, 4. aprill 2020
3 апреля председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар сообщил, что у умершего в Умани хасида, гражданина США, диагностировали COVID-19. По словам главы ОГА, у американца была тяжелая сопутствующая патология, он не подпускал медиков и не выполнял их рекомендации.
На вечер 4 апреля в Украине, по сведениям Министерства здравоохранения, насчитывается 1225 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 32 человек умерли, 25 выздоровели. В Черкасской области, по состоянию на утро 4 апреля, был зарегистрирован 61 случай с COVID-19, один человек умер.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,18 млн, из них почти 246 тыс. выздоровели, а более 64 тыс. умерли.
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