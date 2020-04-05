Во Франции в связи с коронавирусом из тюрем выпустили более 6 тыс. заключенных

05.04.2020, 1:05, Новости дня

Министерство юстиции Франции объявило, что из французских тюрем в связи с распространением коронавирусной инфекции выпустили 6266 заключенных. Об этом 3 апреля сообщило издание L’Est Républicain.

Заключенных освобождали с 16 марта.

Le Figaro отмечает, что после освобождения этих заключенных в 188 французских тюрьмах осталось на 1 апреля чуть больше 66 тыс. осужденных.

По данным издания, мониторинга или обязательных проверок освобожденных заключенных проводить не собираются.

17 марта министр юстиции Франции Николь Беллубе рассказывало мерах, которые вводятся в тюрьмах в связи с распространением COVID-19. Речь идет, в частности, об ограничении передвижения в системе сторонних работников, ограничению доступа родственников к заключенным, для чего камеры намеревались обеспечить телефонной связью.

Сотрудников тюрем обещали обеспечить средствами защиты от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,192 млн, из них почти 246 тыс. выздоровели, а более 64 тыс. умерли.

По числу инфицированных Франция находится на пятом месте в мире (почти 91 тыс.) и на третьем – по количеству смертей от COVID-19 (7560).