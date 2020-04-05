 

За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло почти на 80 тыс. человек

05.04.2020, 1:00, Новости дня

Почти 80 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за сутки, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ сообщает, что за сутки число зараженных увеличилось на 79 тыс. 332 человека и составило 1 млн 51 тыс. 635 человек (в Европе – 583 тыс. 141 человек). Умерли 56 тыс. 985 человек, из них 6 тыс. 664 человека – за последние сутки, передает РИА «Новости».

Напомним, по данным портала Worldometer, число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек еще 2 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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