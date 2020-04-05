Трамп: на этой и следующей неделе будет много смертей от коронавируса

05.04.2020, 0:59, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-брифинге в Белом доме, что эта и следующая неделя будут самыми сложными для страны. Он считает, что будет много смертей от коронавируса COVID-19.

Армия развернула более ста полевых госпиталей по всей стране. Трамп рассказал, что на помощь стране будут направлены тысячяи военных.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/1hZPOGtyl9

— The White House (@WhiteHouse) April 4, 2020

Также президент призвал СМИ, гоняющиеся за рейтингом, не распространять панику среди населения и не публиковать лживые слухи.

Самая сложная ситуация – в Нью-Йорке. Там заражено 113704 человек. В соцсетях расходится плакат, словно пришедший из времен Второй мировой: "Мы нуждаемся в вас! Нью-Йорк ищет врачей, медсестер — всех, кто хоть как-то связан с медициной и может помочь".

В настоящее время в США зафиксировано 306519 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 29358 новых случаев. Умерли 8344 человек, в том числе за сутки – 940 человек. По данынм портала Worldometers, 14686 пациентов выздоровели.