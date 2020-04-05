Доктор Мясников признался, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса
05.04.2020, 0:59, Новости дня
Известный врач и телеведущий Александр Мясников признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса COVID-19.
Доктор был уверен, что не будет взрывного распространения вируса. "К сожалению, я ошибся", — цитирует слова Мясникова РИА Новости.
Как подчеркнул медик, изначально большинство врачей также сочли инфекцию несерьезной, поэтому запоздали с принятием необходимых мер. В результате все пошло по худшему сценарию.
По мнению Александра Мясникова, хотя заболевание отличается невысокой смертностью, у него очень высокая скорость распространения.
Врач высказал точку зрения, что после того, как вспышка коронавируса пойдет на спад, она перейдет в режим обычных ОРЗ.
По информации Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса COVID-19 охватила практически все страны мира. По последним данным, инфицированы 1 193 406 человек, скончались 64 274 человека.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет