Доктор Мясников признался, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса

05.04.2020, 0:59, Новости дня

Известный врач и телеведущий Александр Мясников признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса COVID-19.

Доктор был уверен, что не будет взрывного распространения вируса. "К сожалению, я ошибся", — цитирует слова Мясникова РИА Новости.

Как подчеркнул медик, изначально большинство врачей также сочли инфекцию несерьезной, поэтому запоздали с принятием необходимых мер. В результате все пошло по худшему сценарию.

По мнению Александра Мясникова, хотя заболевание отличается невысокой смертностью, у него очень высокая скорость распространения.

Врач высказал точку зрения, что после того, как вспышка коронавируса пойдет на спад, она перейдет в режим обычных ОРЗ.

По информации Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса COVID-19 охватила практически все страны мира. По последним данным, инфицированы 1 193 406 человек, скончались 64 274 человека.