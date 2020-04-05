ИИ обучили распознавать рак кожи

05.04.2020, 0:54, Новости дня

Специалисты из Кореи разработали алгоритм ИИ с возможностью глубокого обучения. По словам ученых, разработка может с точностью определять кожное заболевание, прогнозировать появление злокачественных образований и предлагать метод первичного лечения.

Искусственный интеллект успешно различает меланомы и невусы, но для практического применения специалистам необходимо усовершенствовать модель до уровня, который будет соответствовать работе специалиста.

По 220 000 изображениям система смогла диагностировать 134 разных кожных заболевания.