 

Виктория Лопырева приготовила мужу на день рождения сладкий сюрприз

05.04.2020, 0:53, Разное

Российская модель Виктория Лопырева приготовила для собственного супруга Игоря Булатова в честь его дня рождения сладкий сюрприз – шоколадный торт. Мероприятие пара отметила в Дубае, где находится во время пандемии карантина.
Виктория Лопырева с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком еще в феврале улетели из Москвы в ОАЭ, где знаменитость проводит все время, успев организовать фестиваль «Матрешка», на котором выступила с концертом певица Нюша. Семья приняла решение еще на время задержаться в арабском государстве, чтобы переждать пандемию. Модель в самоизоляции часто готовит различные кулинарные шедевры: плов, рагу или другие.

В день рождения супруга звезда захотела испечь возлюбленному шоколадный торт Брауни. Пока Виктория Лопырева находилась на кухне, из другой комнаты доносились крики сына Марка. «Быстро приготовить брауни», назвала свою задачу российская знаменитость в торжественный день. Праздник семейство отметило скромно и без гостей, но со сладким сюрпризом и бутылкой шампанского.

О любовной связи модели с предпринимателем стало известно, когда она была беременной. Звезда скрывала имя отца мальчика. Игорь Булатов ради новой возлюбленной расстался с прежней спутницей – Татой Карапетян, которая тогда тоже ждала ребенка. Спустя определенное время Виктория расписалась тайно с любимым человеком, а громкую свадьбу они отложили.



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