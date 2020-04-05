Трамп: в ближайшее время будет произведено 180 млн медицинских респираторов

05.04.2020, 0:42, Новости дня

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях и Министерство здравоохранения и социальных служб заказали производство 180 миллионов медицинских масок и респираторов, необходимых медикам для борьбы с распространением коронавируса в США. Президент Дональд Трамп сообщил об этом в субботу в ходе ежедневного пресс-брифинга рабочей группы по коронавирусу в Белом доме.

Производством масок и респираторов займется компания 3М – крупнейший мировой производитель средств медицинской защиты.

Глава государства предупредил, что ближайшие несколько недель станут самыми тяжелыми: страну ожидает «множество смертей» на пике пандемии.

Президент рассказал, что в ближайшее время в штаты, ставшие эпицентрами вспышки COVID-19, будут направлены «тысячи военнослужащих». Так, в штат Нью-Йорк вскоре прибудут 1000 военных, которые будут помогать местным властям и медикам в борьбе с распространением вируса.

Трамп добавил, что сегодня он вновь разговаривал с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, который «упорно работает» для того, чтобы справиться со вспышкой коронавируса. Президент сообщил, что в ближайшее время в Нью-Йорк будут направлены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких из общего количества 10 тысяч аппаратов, которые удалось получить федеральному правительству.

«Сейчас у нас в запасе есть 10 000 аппаратов… И мы перебрасываем часть из них в Нью-Йорк… Мы перебрасываем их как в [город] Нью-Йорк, так и в штат, по отдельности», – подчеркнул президент, добавив, что сейчас помощь более всего необходима Нью-Йорку, который является «самой горячей из всех горячих точек».

По словам президента, федеральные власти хотят добиться справедливого распространения медицинских и прочих ресурсов среди штатов: «Мы должны позаботиться о США в целом, а не только об отдельных районах», – подчеркнул Трамп.

Трамп отметил, что некоторые зубарнаторы пытаются использовать тему аппаратов ИВЛ в своих «политических играх».

По данным Университета Джонса Хопкинса, днем в субботу в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 113 806 случаев заражения коронавирусов. От заболевания к сегодняшнему дню скончались 3565 жителей штата. В целом по стране, по данным за субботу, количество зараженных перевалило за 300 тысяч. Более 8 тысяч американцев умерли в результате пандемии.