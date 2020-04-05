 

Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево

05.04.2020, 0:30, Новости дня

В подмосковном Орехово-Зуево, где произошел взрыв газа в жилом доме, завершены аварийно-спасательные работы, информирует МЧС.

Работы завершены в 00.20 мск, передает ТАСС.

Жертвами взрыва стали три человека. Шесть человек пострадали.

Напомним, в пресс-службе МЧС сообщали, что «четверо госпитализированы, двое амбулаторно».

В жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / В Кремле рассказали о работе по возвращению застрявших за рубежом россиян

09.03 / В Ираке убиты двое американских военных

26.02 / Если бы в Крыму хотя бы одна воинская часть оказала сопротивление, с ними бы встали в окопы десятки тысяч людей – Чийгоз

25.03 / Календарь: 25 марта – В СССР пришла «Гостья из будущего»

16.02 / Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею

20.02 / Украинский чиновник протаранил автомобиль злоумышленников и сбежал от нападавших

12.02 / “Охматдет” достроят в 2020 году – Гончарук

27.03 / В Германии призвали Европу благодарить Россию и Китай за помощь

14.03 / В Нью-Йорке зарегистрирована первая смерть от COVID-19

26.03 / Цена барреля нефти Brent превысила 30 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска