Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
05.04.2020, 0:30, Новости дня
В подмосковном Орехово-Зуево, где произошел взрыв газа в жилом доме, завершены аварийно-спасательные работы, информирует МЧС.
Работы завершены в 00.20 мск, передает ТАСС.
Жертвами взрыва стали три человека. Шесть человек пострадали.
Напомним, в пресс-службе МЧС сообщали, что «четверо госпитализированы, двое амбулаторно».
В жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки.
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