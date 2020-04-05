Американский военный – Вашингтону пора урезать бюджеты Пентагона — иначе коронавирус покажется детской игрой

05.04.2020, 0:20, Новости дня

Пандемия коронавируса отчётливо показала, что раздутый военный бюджет и базы по всему миру не способны уберечь США от реальных опасностей, к которым относится, например, COVID-19 и глобальное потепление, пишет для The Nation подполковник ВВС США в отставке Уильям Эстор. По его мнению, Пентагону хватит и значительно меньших средств, в то время как освободившиеся ресурсы можно будет бросить на борьбу с социальным неравенством, глобальным потеплением и подготовку к катаклизмам.



Reuters

«Мой отец родился в 1917 году. Каким-то образом он пережил пандемию испанки 1918-1919 годов, однако вспышка коклюша 1923 года унесла жизнь его маленькой сестры, Клементины. Одно из самых ранних отцовских воспоминаний — это белый гробик его сестрёнки. Ещё одну сестру на всю жизнь пометила скарлатина. В 1923 году моего отца сбила машина, и две недели он провёл в больнице с трещиной в черепе, а также изувеченным большим пальцем. У его родителей-иммигрантов не было страховки, но водитель машины дал отцу $50 на оплату медицинских счетов. Единственным, что напоминало ему об этом до конца жизни, стал шрам на правом большом пальце», — пишет в своей статье для The Nation подполковник ВВС США в отставке Уильям Эстор.

В 1929 году началась Великая депрессия и тяжёлые времена. Отец отца бросил семью, так что в 12 лет папе Эстора пришлось отправиться на заработки. Он устроился разносчиком газеты, и занимался этим четыре года. Ему пришлось бросить старшую школу после десятого класса, чтобы он мог зарабатывать деньги для семьи. В 1935 году он, как и миллионы молодых людей того времени, вступил в Гражданский корпус охраны окружающей среды, созданный Франклином Рузвельтом в рамках его Нового курса. В результате он два года тушил пожары в Орегоне, после чего вернулся к своей семье и начал работать на заводе. В 1942 году его призвали в армию, но по окончанию войны он снова вернулся на завод. В 1951 году его положение улучшилось, он устроился пожарным, и тогда смог себе позволить дом и создать свою семью.

«Я рассказываю эту личную историю, чтобы дать контекст предсказания моего отца, которое, по очевидным причинам, мне недавно вспомнилось. Когда я был подростком, он частенько говорил мне: «Мне было тяжело в начале и легко в конце. Тебе, Уилли, будет легко в начале, но, скорее всего, тяжело в конце». Я помнил его пророчество возможно потому, что даже тогда, где-то глубоко внутри, я уже подозревал, что мой отец прав», — отмечает автор.

Вместе с тем эпидемия COVID-19 не сходит с передовиц газет, а глобальная рецессия — если не депрессия — это уже практически свершившийся факт. Фондовый рынок пошёл ко дну, утягивая за собой жизни людей. «Мой отец познал потерю любимых от болезни, он познал тяжкий труд ради выживания в тяжёлую годину, он познал жертвы ради семьи. По сравнению с ним моя жизнь офицера ВВС, а затем учителя в колледже и историка, и вправду оказалась легче. Но готов ли я, наконец, к трудным временам в возрасте 57 лет? И готов ли кто-то из нас?» — задаётся вопросом Эстор.

И не забывайте, продолжает он, что всё это — только начало. Глобальное потепление грозит ещё большими потрясениями, хаосом и болезнями. Американский буйный милитаризм и лживые политики сулят новые войны. Что же можно сделать, чтобы предотвратить, или, по крайней мере, смягчить последствия грядущих тяжёлых времён?

Однако в крупных передрягах есть один положительный момент: они создают возможности для коренных изменений. В 1930-х Рузвельт признал это и составил Новый курс с тем, чтобы оживить экономику и вернуть американцам работу.

В 2001 году администрация Джорджа Буша-младшего и вице-президента Дика Чейни воспользовалась ужасом терактов 11 сентября, чтобы навязать миру своё видение Pax Americana, которая фактически представляла собой военизированную империю под предлогом большей свободы для всех. Внутренние противоречия такой схемы оказались столь абсурдными, что будущая катастрофа стала практически неизбежной. Вспомните, что накарябал помощник министра обороны Дональда Рамсфелда буквально через несколько часов после атаки на Пентагон и падения башен-близнецов о планах своего босса (особенно относительно поиска улик, подтверждающих причастность Ирака): «Никаких ограничений, зачистить всё — всё, что относится к делу и всё, что нет». США и в самом деле так поступили с особым упором на «всё, что нет», включая, разумеется, злополучное вторжение в Ирак в 2003 году.

Прогрессивно настроенные люди могут поразмыслить над этим кризисом и над тем, какие возможности откроются перед ними, когда — вернее, если — Дональд Трамп покинет Белый дом. Возможно, что этот коронавирусный момент — это отличное время подумать над тем, что на самом деле значит действовать без ограничений, но без привычной гордыни или катастрофических вторжений в иностранные государства. Для того, чтобы бросить вызов COVID-19, глобальному потеплению и ошеломляющему социальному неравенству в Америке, США нужно кардинально пересмотреть свои национальные приоритеты.

Вспомните, призывает автор, что первым шагом ФРС стало вложение $1,5 трлн в фондовый рынок. Этой суммы хватило бы, чтобы погасить все студенческие долги вместе взятые. Администрация Трампа также пообещала помочь авиалиниям, отелям и, прежде всего, нефтяным компаниям и сланцевой промышленности — идеальное сочетание, необходимое для поддержки и обогащения всех тех, кто стремится сохранить клептократичный и аморальный статус-кво.

Сейчас самое время для поистине нового подхода, который определит облик новой, более демократической и более миролюбивой Америки. Поэтому Эстор предлагает ряд мер и, учитывая его карьеру в рядах вооружённых сил, они будут в основном сконцентрированы на армии. Особенно актуальным такой подход делает то, что военные и остальные службы государства национальной безопасности съедают около 60% федеральных произвольных расходов.

Во-первых, сейчас не придумать момента, больше подходящего для того, чтобы дать бой военному транжирству. Нет никакого смысла, например, вкладывать сумму до $1,7 трлн на протяжении следующих 30 лет для «модернизации» ядерного арсенала США. (Зачем нужно новое оружие уничтожения человечества, когда с этим прекрасно справится и старое?) Сотни малозаметных истребителей и бомбардировщиков — по имеющимся оценкам, только F-35, которые принесли мало что, кроме разочарований, обойдутся казне в $1,5 трлн — никак не защитят США от пандемии и разрушительных последствий глобального потепления, а также прочих серьёзных угроз.

Подобное оружие только поощряет милитаристскую и шовинистическую внешнюю политику, которая провоцирует больше войн и их нежелательных побочных эффектов. «И кстати о войнах, не пора ли, наконец, положить конец вмешательству США в дела Ирака и Афганистана»? — задаётся вопросом военный, напоминая, что США уже потратили на эти войны более $6 трлн.

Во-вторых, наравне с закрытием расточительных оружейных программ и окончанием войн, которые превратились для США в болото, разве Америке не пора значительно сократить своё военное присутствие на планете? По всему миру насчитывается около 800 американских военных баз, которые в год обходятся более чем в $100 млрд. Сокращение этой цифры вдвое в течение следующего десятилетия — это вполне достижимая цель, считает автор. «Вечная заморозка провокационных «военных игр» в Южной Корее, Европе, а также в других регионах будет не менее разумным шагом. Разве Северную Корею и Россию и вправду сдерживают такие театральные демонстрации разрушительной военной мощи»? — задаётся вопросом Эстор.

В-третьих, если вдуматься, то зачем США нужны боеготовые вооружённые силы, способные вести одновременно две крупные войны за рубежом, как того хочет Пентагон во имя «защиты» страны? Если сложить 70 тыс. военнослужащих спецназа и 186 тыс. солдат Корпуса морской пехоты, то США располагают войском в 250 тыс. человек, способных выдвинуться на позиции в любой момент. Теперь добавьте сюда армейские 82-ую и 101-ую дивизии ВДВ, а также 10-ую горно-стрелковую дивизию. В результате у США оказывается более чем достаточно личного состава для обеспечения реальной национальной безопасности. Остальные же армейские дивизии можно свести к организационным единицам, которые можно довести до штата в случае непосредственной угрозы войны. Примерно то же самое можно проделать и с ВВС и ВМС США.

В-четвёртых, США могут вернуть призыв — но не для военных целей. Его можно использовать в рамках национальной программы для работы во благо Америки. Настал момент для создания нового Гражданского корпуса охраны окружающей среды, который займётся проведением Нового зелёного курса. Пора молодёжи послужить своей стране. Борьба с COVID-19 или будущими пандемиями будет куда более лёгким делом, если страна будет располагать в кратчайшие сроки подготовленным медперсоналом, который будет помогать врачам. При этом для борьбы с глобальным потеплением потребуется больше молодёжи, которая будет бороться с лесными пожарами на Западном побережье, как это было во времена отца автора.

В-пятых, как говорил Дуайт Эйзенхауэр, лишь американцы могут по-настоящему навредить Америке, но истинно и обратное: только американцы могут по-настоящему спасти Америку — объединившись и обратив внимание на общие проблемы. Настало время отказаться от нагнетания страха и бряцания оружием, отринув национализм и признав, что от пандемий и глобального потепления нельзя отгородиться с помощью стен.

В-шестых, как однажды заявил магистр Йода: «Ты должен забыть, чему учили». Например, реальными героями американцев должны быть не «воины», которые убивают, и не спортсмены, которые бегают с мячом. Мы видим истинных героев во всей красе прямо сейчас: наших докторов, медсестёр и прочий медперсонал; людей, которые работают в аптеках и продуктовых, несмотря на опасность заразиться вирусом.

Все эти предложения, по сути, сводятся к отказу от милитаристского и агрессивного менталитета, а также корпоративного образа мышления, склонного к эксплуатации в пользу гуманизма и более комплексного восприятия планеты. «Не пора ли вернуться к образу, который стоял перед нашими глазами во времена полёта «Аполлона» на Луну: хрупкого голубого оазиса, плывущего в бархатистой космической тьме, единственного дома, за которым нужно ухаживать и который нужно ценить, учитывая, что другого места у нас нет? В противном случае, боюсь, что предсказание моего отца коснётся не только меня, но и грядущих поколений, причём так, как ему и не снилось», — подытоживает Уильям Эстор.