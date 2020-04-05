Салонам с медлицензией разрешили продолжить работу в Подмосковье

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05.04.2020, 0:16, Новости дня

В Подмосковье разрешено продолжить работу салонам, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности, следует из указа главы региона Андрея Воробьева.

Не работать до 1 мая должны «салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты», передает РИА «Новости».

Требование прекратить работу не распространяется на оказание услуг «дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности», передает ТАСС.

Также можно продолжать розничную торговлю медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями и оборудованием.

Напомним, эксперт моды, телерадиоведущий, стилист Владислав Лисовец заявил газете ВЗГЛЯД, что для россиян не будет трагедией, если они чуть больше месяца не будут посещать салоны красоты, но как только режим самоизоляции закончится, все ринутся приводить себя в порядок.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил СМИ, что по окончании пандемии коронавируса мода сильно изменится, поскольку сейчас у россиян нет возможности ходить в салоны красоты. Он полагает, что закончится эра гламура: станут популярны длинные волосы и бороды.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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