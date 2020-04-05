Мнение: Куба спасает!

05.04.2020, 0:10, Разное

О том, как маленькая свободная страна помогает не только себе, но и многим другим государствам, чья система здравоохранения не справляется с ударом коронавирусной инфекции.

Куба спасает!

Нынешняя пандемия испытывает на прочность все без исключения системы здравоохранения в мире. В том числе, речь идет о богатых странах «первого мира», по которым коронавирус ударил очень сильно.

А что же Куба? «Куба спасает» — вот один из популярных хештэгов, под которым сейчас рассказывают, как маленький социалистический остров помогает большому миру.

«Не боятся только супергерои. А мы не супергерои, мы – революционные врачи», — говорит в интервью агентству Рейтер кубинский врач Леонардо Фернандес перед тем, как вместе с полусотней своих коллег отбыть с Кубы в Италию, в Ломбардию, на передний край борьбы против коронавируса. Леонардо Фернандес – реаниматолог, и Италия – его восьмая интернационалистическая миссия, включая работу в Либерии во время эпидемии эболы.

«Мы здесь, потому что мы нужны итальянскому народу», «Мы останемся столько, сколько нужно, до тех пор, пока будем чувствовать себя полезными», — успокаивает итальянцев доктор Карлос Рикардо Перес Диас, руководитель кубинской делегации в Италии. Разговор с журналистами местного ТВ происходит в городишке Крема, где развернут один из новых полевых госпиталей.

Для социалистической Кубы отправка врачей туда, где в них больше всего нуждаются – не уникальная разовая акция, но давно часть повседневной реальности. Так здесь понимают интернационализм, солидарность и революционный долг.

Кубинская революция помогала с самого начала: первая медицинская бригада и восьмитонный груз самого необходимого в мае 1960-го был отправлен в пострадавшую от землетрясения Чили. Бригаду тогда сопровождал доктор Сальвадор Альенде. Землетрясения и ураганы в Латинской Америке, трагедия в Армении в 1988 году (Куба организует отправку более сотни медиков и 50 тонн груза) и в Иране в 1990-м, наводнения в Венесуэле в 1999-м, эпидемия денге в Сальвадоре, Гондурасе и Эквадоре в начале 2000-х, цунами в Индонезии и на Шри-Ланке – повсюду Куба помогает врачами и материалами. Наконец, в 2005-м ураган «Катрина» опустошает территории североамериканских штатов. Перед лицом устрашающих последствий прежде всего для населения Нового Орлеана Куба предлагает правительству США свою помощь. Так родилась Бригада имени Генри Рива – 19-летнего мальчишки из Бруклина, отправившегося сражаться за свободу Кубы. «Энрике-американец», как прозвали его кубинцы, дослужился до звания бригадного генерала Освободительной армии и погиб в бою в августе 1876 года.

Соединенные Штаты тогда помощи Кубы не приняли. Но Бригада имени Генри Рива продолжает свою миссию – быть там, где больше всего нужна помощь врачей. В 2010-м на Гаити в разгар эпидемии холеры, с октября 2014-го – в ряде стран Африки, откликаясь на призыв Генсека ООН Пан Ги Муна и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 250 кубинских врачей с риском для жизни бросают вызов эпидемии эболы.

Признаться, мир тогда это мало интересовало. Ровно также западные масс-медиа, являющиеся мощнейшим фактором формирования общественного мнения, не брали интервью у медицинских бригад, работавших в бразильских фавелах или бедных венесуэльских барриос. Теперь все иначе: «Сегодня западным СМИ будет сложно скрыть прибытие бригады в Италию. Все было гораздо проще, когда они ехали в какую-нибудь бедную страну. Но сегодня кубинские врачи и медицинский персонал прибывает в один из богатейших регионов мира, итальянскую Ломбардию… В мире, где привыкли отдавать то, что в избытке, Куба поделится тем немногим, что у нее есть, в одном из важнейших актов солидарности и сотрудничества в современной истории. По-настоящему удивительно, что этот факт не является ничем новым для них (кубинцев), однако это так необычно для нас», — так видится ситуация из Испании советнику мэрии Кордовы, андалусскому историку Педро Гарсии Хименесу.

«Предлагать объективную картину Кубинской революции никогда не было приоритетом основных СМИ. Стоит принять во внимание также, что «ненормальность», «странность» Кубы в отношении того, чтобы нести солидарную помощь несчастным, слишком противоречит неолиберальной философии, которая понимает как коммерцию фармацевтическое производство и медицинские услуги», — отмечает кубинский писатель, бывший министр культуры Кубы Абель Прието Хименес.

В конце минувшей недели 39 кубинских медиков приземлились в Мадриде: вторая европейская бригада врачей Острова свободы направляется в Андорру. Теплое приветствие ждало кубинских врачей уже в аэропорту: мадридские таксисты, завидев людей в белых халатах, принялись от души аплодировать и давить на клаксоны. По последним данным, четыре десятка стран мира запросили кубинскую помощь в борьбе с новым вирусом.

По состоянию на середину марта в общей сложности 28 729 кубинских медицинских специалиста оказывали помощь в 59 странах мира. В 37 странах, где работают кубинские врачи, выявлен коронавирус. За последнее время 14 бригад кубинских врачей (это почти 600 человек) были отправлены на борьбу с коронавирусом в Венесуэлу, Никарагуа, Гренаду, Суринам, Ямайку, Гаити и другие страны.

Как в этих условиях ни вспомнить слова Фиделя Кастро: «Наша страна не скидывает бомбы на другие народы, не оправляет тысячи самолетов бомбить города; наша страна не обладает ни атомным, ни химическим, ни биологическим оружием. Десятки тысяч ученых и врачей, которыми располагает наша страна, воспитаны на идее спасения жизней… Десятки тысяч кубинских медиков оказывают услуги интернационалистического характера в самых отдаленных и опасных местах. Однажды я сказал, что мы никогда не могли бы и не станем совершать неожиданные превентивные атаки против какого-либо далекого уголка земли. Напротив, наша страна способна отправлять медиков, в которых нуждаются, в самые глухие уголки мира. Врачи, а не бомбы! Врачи, а не «умное» оружие!».

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«Куба протягивала руку много раз, но никогда еще – столько раз за столь короткое время», – написал в своем Твиттере министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Порталь.

Напомним, мы говорим о небольшой стране, шесть десятилетий живущей под всеобъемлющими санкциями со стороны США; о социалистической стране, которую столь часто обвиняют в бедности и которая, тем не менее, располагает достойной подражания универсальной системой всеобщего здравоохранения и одним из самых высоких показателей количества медиков на душу населения в мире (9 на 1000 человек в 2019 году).

Западным СМИ будет сложно скрыть прибытие бригады в Италию. Все было гораздо проще, когда они ехали в бедную страну. Но сегодня кубинские врачи прибывают в богатейший регион мира. В мире, где привыкли отдавать то, что в избытке, Куба поделится тем немногим, что у нее есть

Опять все те же вопросы: так как же, чем мерить общественное богатство? Роскошью итальянских модных брендов или «армией белых халатов», готовых прийти на помощь человеку вне зависимости от того, сколько денег у него в кошельке? Пример Кубы доказывает: уровень развития систем всеобщего здравоохранения и образования, а также науки зависит не только и не столько от объема материальных ресурсов нации, но от системы их распределения и от приоритетов общества.

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Но Куба – это не только армия врачей, готовых отправиться в любую точку мира. Это еще и высокоразвитые биотехнологии, позволяющие Острову иметь собственные фармацевтические наработки и препараты, в том числе не имеющие аналогов в мире.

Еще одной любопытной новостью последнего времени стало применение китайцами производимого по кубинской технологии интерферона альфа-2b при лечении пациентов, зараженных новым коронавирусом. Разумеется, речь не идет о каком-то чудодейственном лекарстве, вылечивающем коронавирус. Понятно, что такого лекарства на данный момент нет, и ученые и врачи во всем мире «нащупывают» способы борьбы с новой инфекцией, пробуя те или иные медикаменты.

В Китае интерферон по кубинской технологии производит совместное китайско-кубинское предприятие. Препарат получил регистрацию в этой стране еще в 2007 году и с тех пор применялся при лечении таких заболеваний как гепатиты B и C. С началом распространения нового коронавируса руководящие органы системы здравоохранения Китая обратились к предприятиям-производителям интерферона с просьбой о поставках данного лекарства. «Это не единственный препарат, чтобы противостоять пандемии, но да, он один из наиболее часто используемых для лечения COVID-19», – заявил Сантьяго Дуэньяс Каррера, заместитель директора совместного китайско-кубинского предприятия Changchun Heber Biological Technology.

Интересна сама история получения кубинского интерферона, тем более что эти исследования сыграли важную роль в развитии биотехнологий на Кубе в целом. Все началось в 1981 году, после встречи Фиделя Кастро с североамериканским медиком Рандольфом Ли Кларком. Фидель расспрашивал его о современных подходах к лечению рака, и Ли Кларк в частности рассказал об исследованиях интерферона в медицинском учреждении, которым он руководил в Техасе. После этой беседы двое кубинских ученых отправились в Техас. Затем группа кубинских специалистов была направлена в Финляндию, в лабораторию профессора Кари Кантелла, который получил молекулу интерферона в 1972 году. После возвращения на Кубу группа ученых разместилась в предоставленном им небольшом домишке едва ли в 180 квадратных метров площадью, переделанном в лабораторию. Именно там в результате интенсивных работ 28 мая 1981 года и был получен первый кубинский интерферон. В том же году интерферон вступил в битву в ходе эпидемии геморрагической лихорадки денге на Кубе, поразившей более 300 тысяч человек и унесшей жизни 158 человек.

Рассказ о кубинской солидарности в области здравоохранения будет неполным, если не упомянуть о Латиноамериканской школе медицины (ELAM). Этот проект тоже вдохновлен Фиделем Кастро и родился он в последние годы XX века как ответ на серию разрушительных ураганов в регионе, оставивших после себя 10 тысяч погибших и пропавших без вести, миллионы пострадавших и огромные экономические убытки для центральноамериканских и карибских стран. И вот Куба, еще не оправившаяся от Особого периода, запускает проект по бесплатному обучению медицине молодых людей из пострадавших стран. В 1999-м года на Остров прибывает учиться первая группа студентов из Никарагуа… За прошедшие годы Куба подготовила несколько десятков тысяч специалистов в области здравоохранения практически со всех континентов. Включая коренные народы Латинской Америки и, что показательно, включая студентов из Соединенные Штатов Америки. Большинство студентов Латиноамериканской школы медицины – молодые люди из семей рабочих и крестьян.

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По состоянию на понедельник, 30 марта, на самой Кубе зарегистрировано 170 случаев коронавирусной инфекции. 4 человека погибли. Трое пациентов находятся в критическом состоянии, состояние пятерых оценивается как тяжелое. Перед лицом пандемии Куба закрыла свои границы для въезда иностранцев. Очевидно, насколько болезненны эти меры для страны, которая существенную часть своих доходов получает от иностранного туризма. Но жизнь и здоровье людей, разумеется, важнее.

Еще одним жестом солидарности Кубы стало разрешение войти в порт Мариэль британского круизного лайнера MS Braemar. Судно более чем с тысячей человек на борту и несколькими зараженными коронавирусом не могло получить разрешение причалить ни к одному берегу. Куба стала единственной страной, разрешившей эвакуировать пассажиров и экипаж через свою территорию, с тем чтобы затем из гаванского аэропорта их вывезли чартерными рейсами в Великобританию. Эвакуация пассажиров круизного лайнера и их отправка в аэропорт была осуществлена кубинцами в строгом соответствии с санитарными требованиями ВОЗ. Спасенные британцы и официальные лица активно благодарили Кубу, в частности, в соцсетях, выражая надежду вернуться на благородный остров, когда все мы забудем про COVID-19.

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Фидель Кастро, великий гуманист и мудрец, подаривший миру такую Кубу, однажды сказал: «Я думаю – потому что я оптимист, – что этот мир может спастись, несмотря на совершенные ошибки, несмотря на созданные огромные богатства, сосредоточенные в одних руках, потому что я верю в превосходство идей над силой». Вдохновленная этими идеями, Куба спешит на помощь миру.

Ольга Гарбуз

https://prometej.info/cubasalva-kuba-cpasaet/ – цинк