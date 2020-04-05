Пропавших членов семьи Кеннеди объявили погибшими

05.04.2020, 0:08, Новости дня

Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин, которые пропали во время плавания на каноэ, считаются погибшими, сообщил ее муж Дэвид Маккин.

Каноэ нашли перевернутым в нескольких милях от того места, где видели пропавших в последний раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

Дэвид Маккин заявил, что «прошло уже больше 24 часов». По его словам, «шансов, что им удалось выжить, практически не остается».

«Очевидно, что Мейв и Гидеон погибли», – сообщил он.

Командор Мэттью Файн, который отвечал за поисковую операцию, заявил, что «это было сложное дело», но еще сложнее «было решение прекратить поиски».

В четверг 40-летняя женщина и ее восьмилетний сын пропали во время плавания на каноэ в штате Мэриленд. Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин – внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США.