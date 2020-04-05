 

В некоторых школах Якутии возобновят очное обучения из-за низкой скорости интернета

05.04.2020, 0:06, Разное

В Якутии в некоторых школах возобновят очное обучение из-за низкой скорости интернета. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

Речь идет о «некоторых северных районах, в особенности труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, где нет устойчивой связи сети». Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в труднодоступных населенных пунктах нет угрозы распространения коронавируса.

«Пусть учатся, если ситуация, конечно, будет ухудшаться, остановить процесс всегда можно. А сейчас детей оставлять без образования из-за того, что у них нет спутниковой связи через интернет, я считаю, что это неправильно, дети должны учиться, получать знания», — сказал Николаев.

Ранее из-за пандемии коронавируса российских школьников и студентов отправили на каникулы или перевели на дистанционное обучение до 12 апреля. Власти Якутии объявили, что дистанционное обучение в школах начнется с 6 апреля

В регионе зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом, из них четверо — выздоровели.

Источник: Новая газета



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