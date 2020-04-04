«Улыбка Джокера»: Заскучавшая на карантине дочь Гузеевой напугала мать неожиданным образом

04.04.2020, 23:53, Разное

Дочь Ларисы Гузеевой 20-летняя Ольга Бухарова, развлеклась, создав неожиданный образ и напугав мать. Свой поступок она объяснила скукой карантина.

Телеведущая Лариса Гузеева с трудом узнала свою взрослую дочь в «фантастическом» образе. Выкрашенные под седину волосы, броский макияж, имитация слез и пугающая «улыбка Джокера», а в дополнение к этому необычный наряд — образ явно был взят из фильмов ужаса или кошмаров сновидений. Склонность к эпатажу была давно замечена за единственной дочерью звезды «Жестокого романса». Размещенный не так давно пост на своей странице в Instagram, где она склонилась над милой девочкой, ведущая шоу «Давай поженимся!» снабдила трогательными словами о матери, которая любит своего ребенка и всегда готова его простить.

Тем удивительнее кажется поклонникам Гузеевой резкое высказывание в адрес детей, которых она называет «переносчиками заразы». Призывая всех соблюдать правила поведения во время карантина, в пылу эмоций ведущая позволила себе, считают они, недопустимо оскорбительное определение. Скорее всего, Гузеева имела в виду чужих детей, предполагают подписчики.