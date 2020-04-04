 

«Улыбка Джокера»: Заскучавшая на карантине дочь Гузеевой напугала мать неожиданным образом

04.04.2020, 23:53, Разное

Дочь Ларисы Гузеевой 20-летняя Ольга Бухарова, развлеклась, создав неожиданный образ и напугав мать. Свой поступок она объяснила скукой карантина.
Телеведущая Лариса Гузеева с трудом узнала свою взрослую дочь в «фантастическом» образе. Выкрашенные под седину волосы, броский макияж, имитация слез и пугающая «улыбка Джокера», а в дополнение к этому необычный наряд — образ явно был взят из фильмов ужаса или кошмаров сновидений. Склонность к эпатажу была давно замечена за единственной дочерью звезды «Жестокого романса». Размещенный не так давно пост на своей странице в Instagram, где она склонилась над милой девочкой, ведущая шоу «Давай поженимся!» снабдила трогательными словами о матери, которая любит своего ребенка и всегда готова его простить.

Тем удивительнее кажется поклонникам Гузеевой резкое высказывание в адрес детей, которых она называет «переносчиками заразы». Призывая всех соблюдать правила поведения во время карантина, в пылу эмоций ведущая позволила себе, считают они, недопустимо оскорбительное определение. Скорее всего, Гузеева имела в виду чужих детей, предполагают подписчики.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Мнение: Эти отношения стали тренировкой

13.02 / Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам для полета к Луне

02.04 / Мнение: Пейзаж перед битвой (2) Россия vs США

18.02 / Мнение: Коронавирус COVID-19. Вопросы и ответы. Дополнение 1

10.04 / Мнение: Срок годности любви – 2-3 недели

04.03 / «Эвотор» – новый партнёр Школы программирования CODDY

18.03 / В Подмосковье на месте снесенного дома обнаружили человеческие останки

06.02 / Суд ограничил в родительских правах мать и отца девочки, живущей с рождения в медцентре в Москве

20.03 / Мнение: ?

20.02 / Благотворительный фонд Романа Авдеева поддержит будущих приемных родителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска