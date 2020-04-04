В Казахстане мужчина сломал позвоночник, выпрыгнув из окна закрытого на карантин дома

04.04.2020, 23:47, Новости дня

В городе Актау на западе Казахстана сломал позвоночник мужчина, который пытался покинуть многоквартирный дом, который закрыли из-за выявления больных коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на региональный центр коммуникаций сообщило 4 апреля “Радио Азаттык”.

Пострадавший приехал в гости из другого района, Бейнеуского. В момент блокирования здания на карантин он прыгнул с третьего этажа. Мужчину госпитализировали с переломом позвоночника.

“Радио Азаттык” отмечает, что COVID-19 подтвердили у двух временных жильцов дома – супружеской пары, их отправили в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести. Первый тест на коронавирус у их девятимесячного ребенка дал отрицательных результат. Анализы у него взяли еще раз.

По состоянию на 4 апреля в Казахстане зарегистрировано 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять человек скончалось, 36 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,18 млн, из них почти 246 тыс. выздоровели, а более 64 тыс. умерли.

На вечер 4 апреля в Украине, по сведениям Министерства здравоохранения, насчитывается 1225 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 32 человек умерли, 25 выздоровели.