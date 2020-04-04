 

“Провела неделю в постели”. Беременная девушка Джонсона сообщила, что у нее симптомы коронавируса

04.04.2020, 23:47, Новости дня

Девушка премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона 31-летняя Кэрри Симондс сообщила 4 апреля в Twitter, что неделю провела в постели с симптомами коронавирусной инфекции.

“Я провела прошлую неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было проходить тестирование, и после семи дней отдыха я чувствую себя сильнее и поправляюсь”, – написала она.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.

— Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

27 марта Борис Джонсон сообщил, что ему диагностировано заболевание COVID-19.

Как сообщала телекомпания BBC, в начале лета у Джонсона и Симондс должен родиться ребенок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,18 млн, из них почти 246 тыс. выздоровели, а более 64 тыс. умерли.

В Великобритании число смертей от коронавируса достигло 4313, по этому показателю королевство опережают лишь Италия, Испания и Франция. Общее количество заболевших превышает в Великобритании 42 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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