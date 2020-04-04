Цены на нефть: крутое пике и “ковбои”

04.04.2020, 23:42, Новости дня

Одно из следствий коронавируса — свистопляска с ценами на нефть. Крутое пике напугало не только трейдеров. Любой, кто хоть мало-мальски разбирается в российской экономике, понимает, какое значение цена на нефть имеет и для бюджета, и для курса рубля, не говоря уже о том, сколько народу живет в городах, которые содержат "Лукойл", "Роснефть", "Татнефть" и так далее.

Но в последние сутки – подъем. На новостях о возможных договоренностях о снижении уровня добычи. Важнейшие новости пришли с совещания президента РФ с теми, кто занимается "черным золотом" и в правительстве, и в соответствующих компаниях. Также пошли еще и отклики.

Танкер, как канистра, в которой нефть не везут куда-то, а хранят про запас. В одночасье лишней нефти в мире стало столько, что цены на нее с начала года упали на 60%. И все это — на фоне пандемии.

"Причины снижения цен и добычи связаны прежде всего, конечно, с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства, снижением спроса — это первое. Вторая причина обвала цен — это выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть", — сообщил президент РФ Владимир Путин.

В Саудовской Аравии царствует король, но правит, как все считают, молодой и амбициозный наследственный принц Салман. И вряд ли без его ведома выступил глава саудовского МИД, который заявил: "Мы вышли из ОПЕК+?! Это все русские!"

Давайте разбираться, кому это выгодно. Взять крупнейший рынок США. В начале века саудиты поставляли на него полтора миллиона баррелей в сутки. Сегодня — полмиллиона. РФ — в лучшем случае 200 тысяч. Сейчас — в худшем случае 100.

А все потому, что пока ОПЕК+ сокращал добычу и поддерживал цены. Соединенные Штаты свою добычу, наоборот, наращивали. Плюс 4 миллиона баррелей в сутки — в основном за счет сланцевых месторождений. Это Саудовская Аравия, а не Россия, даже не дождавшись 1 апреля, формального истечения соглашения ОПЕК+, взвинтила добычу и "залила" своей нефтью премиальные рынки Европы и особенно Америки.

"Саудиты почувствовали, что они стремительно теряют позиции на рынке Соединенных Штатов, и начали достаточно грубую игру, где одной из жертв как раз могли стать американские сланцевики. Стоимость нефти оказалась более чем в два раза ниже, чем себестоимость ее производства у сланцевых компаний", — отметил Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности.

На кадрах из Техаса — брошенная скважина. Пока их консервируют за американский бюджет. Но что, если в план саудитов входит скупка таких скважин? А план явно есть.

"Они ведут активную работу по скупке акций, находящихся сейчас в сложном положении американских производителей сланцевой нефти, чтобы закрепиться, в том числе на этом рынке. Но и для американской администрации, думаю, это политическое решение, пускать или не пускать туда саудитов, влияние которых на американскую внутреннюю политику достаточно серьезное", — сказал политолог Евгений Минченко.

На что надеются саудиты, не вполне понятно, ведь недавно, когда в США на продажу были выставлены порты, американцы отказали в их приобретении и китайцам, и арабам по соображениям национальной безопасности. Заливая мир нефтью, Эр-Рияд рушит цены. Сокращаются доходы компаний-производителей и инвестиции. Значит, надо будет закрывать скважины. И все перевернется с ног на голову.

"Отрасль в этой ситуации может столкнуться с острым дефицитом нефти, со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики", — подчеркнул Владимир Путин.

И еще один образ. Техасский ковбой. Именно так — по-ковбойски — ведут себя американцы. Их антикартельное законодательство запрещает производителям действовать по договоренности, мол, пусть сокращают другие.

Недавно Путин и Трамп общались по телефону. После совещания российского лидера своих нефтяников собирал Трамп.

"Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках механизма ОПЕК+, готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий и скоординированных действий добычу. Но, по предварительным оценкам, думаю, что речь может идти где-то о сокращении в объеме 10 миллионов баррелей в сутки, может, чуть меньше, а может быть, чуть больше", — сообщил Путин.

"Соединенные Штаты Америки — это крупнейшая страна, которая также может участвовать в реализации договоренностей. Конечно, мы понимаем, что сегодня есть законодательные ограничения, но мы при этом считаем, что можно быть гибкими, находить разные формы сотрудничества", — отметил министр энергетики РФ Александр Новак.

Уже звучат предложения расширить переговоры до формата ОПЕК++. Помимо США включить таких крупных нефтедобытчиков, как Канада, Мексика, Норвегия. Найти баланс вместе, когда всем так остро нужна стабильность. Первая после разрыва сделки видеоконференция ОПЕК+ намечена на 9 апреля.