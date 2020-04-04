Леонид Слуцкий: во время карантина планирую сбросить 10 кг

04.04.2020, 23:42, Новости дня

Бывший главный тренер сборной РФ и московского ЦСКА, ныне наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что во время карантина планирует похудеть на десять килограмм.

"Я сижу на жесточайшей диете. Рассчитываю сбросить 10 килограмм в сравнении с тем весом, в котором я уходил на карантин, – сообщил Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну. – Понимаю, что по моей физиономии этого не скажешь, но поверьте я на пути к этому".

Чемпионат РФ приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Возобновление российской премьер-лиги может состояться только летом, так как РФС продлил паузу до 31 мая.

В субботу, 14 марта, "Рубин" одержал первую победу в официальных матчах под руководством Слуцкого. Казанцы с 23 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся превысило один миллион человек, из которых 64 тысяч скончались.