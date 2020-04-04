Ученые рассказали, чем полезна горячая ванна

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04.04.2020, 23:35, Новости дня

Специалисты обнаружили, что горячая вода оказывает положительное влияние на здоровье сердца и организм в целом.

Во время двадцатилетнего исследования японские ученые следили за состоянием здоровья 30 000 человек. Специалисты сравнили риск заболевания сосудов и сердца с частотой принятия ванны.

Оказалось, что ежедневный прием горячей ванны снижает вероятность инсульта на 26%, а риска сердечных заболеваний – на 28%. Пожилым людям эксперты советуют принимать горячую ванну с осторожностью.



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